Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве. Правоохранители задержали Собчак в ходе акции в поддержку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который задержан по подозрению в госизмене, передают "Ведомости".

Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве

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