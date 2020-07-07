Общество

Народные новостиНародные новостиСобчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве

Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве. Правоохранители задержали Собчак в ходе акции в поддержку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который задержан по подозрению в госизмене, передают "Ведомости".
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Собчак задержали на Лубянке

РИА Новости14:16

На пикете в поддержку Ивана Сафронова задержали Ксению Собчак

Ведомости13:33

Ксению Собчак задержали на Лубянке

Интерфакс13:55

Собчак задержали на Лубянке

Lenta.ru13:46

Ксению Собчак задержали на Лубянке

РБК13:40

Три десятка человек задержала полиция накануне у здания ФСБ в Москве

Эхо Москвы17:03

Ксению Собчак задержали у здания ФСБ, где проходят пикеты в поддержку Ивана Сафронова

Дождь13:31
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Футбол

Тедеско начнет следующий сезон в «Спартаке»

Главный тренер московского "Спартака" точно начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) в московскому клубе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 21:21
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Авто

Компания Mazda рассекретила 231-сильную полноприводную Mazda 3

Новые автомобили вчера в 06:46
Общество

В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер

Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 21:38
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Общество

На Алтае введут дополнительные меры по борьбе с COVID-19

Более 170 новых инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае, в связи с резким ростом заражённых в регионе планируют введение новых мер по противодействию COVID-19, сообщают в оперштабе.
РИА Новости 02:44
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Здоровье

Эксперт рассказала, как шоколад укрепляет иммунитет

Шоколад является одним из богатейших источников антиоксидантов и положительно влияет на иммунитет.
РИА Новости 19:41
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Авто

Компания Lexus обновила флагманский седан LS

Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.
За рулем Кубань 10:20
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
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Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
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Происшествия

На Сахалине расследуют дело о пропаже восьмилетней девочки

РИА Новости 06:25
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
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Происшествия

В Калининграде ФСБ задержала четверых вербовщиков террористов

В Калининграде ФСБ задержала четверых вербовщиков запрещённой в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*.
Клопс 14:58
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Авто

Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля

С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
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Политика

Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
РИА Новости 21:00
Общество

Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе

Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля.
РБК 21:37
Армия и оружие

Российские военные следят за судами НАТО в Черном море

Газета.Ru 13:06
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Происшествия

«Это должно прекратиться»: мэр Атланты решительно осудила всплеск насилия после убийства девочки (The New York Times, США) (The New York Times)

Атланта уже несколько недель охвачена волнениями: убийство Брукса 12 июня спровоцировало беспорядки на улицах города, а некоторые представители полицейского департамента устроили свои собственные протесты после того, как двоим полицейским были предъявлены обвинения в связи с этим убийством.
ИноСМИ 08:25
Общество

В пресс-службе Центрального военного округа разъяснили, что происходит с омским медцентром Минобороны

На запрос нашего издания при подготовке материала в пресс-службе Центрального военного округа не ответили.
БК55 11:21
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
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Политика

Лидер группы «Ленинград» Шнуров стал сопредседателем Партии роста

Mockva.ru 10:13
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
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Футбол

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ

«Челси», набрав 60 очков, вышел на третье место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте.
Чемпионат 14:56
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости вчера в 04:06
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Политика

Байден пообещал ограничения на импорт из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предлагает ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Коммерсантъ 21:44
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Авто

Ford анонсировал все три версии нового Bronco

Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки.
Letnews.ru вчера в 10:31
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Космос

«Союз МС-17» не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме

С 2013 года пилотируемые корабли «Союз» с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме, взамен двухсуточной.
Военное дело 04:04
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Финансы

Центробанк продал валюту на 10,2 млрд рублей

В рамках упреждающих мер по снижению волатильности Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчётами 6 июля на сумму 10,2 млрд рублей.
News.ru 04:59
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Хоккей

ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим Никитой Михайловым

АиФ Новосибирск 06:34
Как работают Яндекс.Новости?
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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