Происшествия

РБКРБКСобчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
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Ксения Собчак заявила
 о нападении на нее и на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре — этот монастырь ранее самовольно взял под контроль схиигумен Сергий.
Полит.ру07:36

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Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре

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Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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