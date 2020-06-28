Происшествия
РБКСобчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
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