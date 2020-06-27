Происшествия
РБКСобчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
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с чего всё началось
Ксения Собчак заявила о нападении на нее и на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре — этот монастырь ранее самовольно взял под контроль схиигумен Сергий.Полит.ру07:36
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Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077, выход которой запланирован на ноябрь 2020 года.
iReactor вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
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Известия 11:00
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
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Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
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RuNews24.ru 04:58
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.
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Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
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Как говорит нарколог, такие проявления псевдоаллергии на алкоголь для европейцев не так характерны и этот вопрос становится географическим — есть некоторые нации, у которых такая проблема с ферментами больше распространена.
Аргументы и Факты 17:07
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Goroday.ru вчера в 17:32
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В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
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Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
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Палата представителей США поддержала законопроект, который предусматривает наделение столицы страны — Вашингтона — статусом отдельного штата.
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Piter.tv 10:17
Политика
МИД отреагировал на флаг ЛГБТ на здании посольства США
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появление ЛГБТ-флага на здании посольства США в Москве, заявил, что пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств в России запрещена законом.
Rambler News Service 25 июня в 13:51