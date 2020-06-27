На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова. Камеру отобрали здоровенные бугаи. Полиция вызвана. Все съемки избиения забрали.

Известно, что Собчак находится в Екатеринбурге для съемок фильма про схиигумена Сергия (Николая Романова). Ранее в июне он захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления настоятельницу и пригласив казаков для охраны территории.

Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре

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