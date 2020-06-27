Происшествия

ИзвестияИзвестияСобчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре

Известно, что Собчак находится в Екатеринбурге для съемок фильма про схиигумена Сергия (Николая Романова). Ранее в июне он захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления настоятельницу и пригласив казаков для охраны территории.
Читать в источнике
Комментировать764
Ксения Собчак
На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова. Камеру отобрали здоровенные бугаи. Полиция вызвана. Все съемки избиения забрали.
— Ксения Собчак, телеведущая66.ru 07:20

Подробнее о событии

Собчак заявила о нападении в захваченном монастыре на Урале

РБК08:00

В Екатеринбургской епархии отреагировали на жалобы Собчак на избиение в Среднеуральском монастыре

Говорит Москва08:01

Собчак заявила о нападении на нее и съемочную группу в Среднеуральском монастыре

Газета.Ru07:33

Ксения Собчак заявила, что на нее напали в монастыре, где живет схиигумен Сергий

Znak.com07:23

Стало известно имя монахини, которую Собчак обвинила в избиении

URA.Ru08:05

В Среднеуральском монастыре напали на съемочную группу Ксении Собчак: прямой эфир с места происшествия

Екатеринбург Онлайн08:00

Собчак сообщила о нападении на ее съемочную группу в монастыре на Урале

ТАСС07:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Газета.Ru 08:00
477
Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
542
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
899
Финансы

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения

ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования.
Вести.Ru вчера в 05:42
12
Общество

Ростуризм составил список стран с действующими ограничениями на въезд

Российское Федеральное агентство по туризму составило и опубликовало список стран, в которых действуют ограничительные меры на въезд, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.
NewInform вчера в 19:28
22
Футбол

Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»

Газета.Ru 08:02
Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
17
Гаджеты

Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

Деловое.ТВ вчера в 06:00
52
Авто

Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию

Letnews.ru 25 июня в 03:04
14
Политика

Китай выразил протест США в ответ на санкции из-за Гонконга

"В ответ на объявление США о введении визовых ограничений в отношении китайских чиновников официальный представитель канцелярии МИР КНР в Гонконге выразил решительный протест, а также призвал США немедленно исправить свои ошибки и прекратить вмешательство в дела Гонконга", - говорится в заявлении.
РИА Новости 06:44
4
Происшествия

СК попросил суд арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора

Управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало о заключении под стражу бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в коррупции и совращении несовершеннолетних.
РБК 07:44
Общество

Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию

В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова.
Российская газета 07:41
395
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева с дочерью устроили фотосессию в купальниках

Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
НТВ вчера в 06:07
13
Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

РБК 06:33
701
Авто

АвтоВАЗ не справляется с выпуском Lada Xray

Месяц назад в Сети появилась информация о том, что АвтоВАЗ снимет с конвейера машины семейства Lada Xray из-за падающего спроса.
SpeedMe 04:05
2
Общество

Центр Вознесенского проведет акцию в поддержку художницы Юлии Цветковой

Афиша Daily 25 июня в 16:39
Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
3,8K
Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 55 случаев коронавируса

В Пермском крае за предыдущие сутки выявили еще 55 случаев заражения коронавирусом.
Рифей-Пермь 03:54
79
Космос

В NASA показали на видео «жизнь» Солнца за 10 лет

Астрономы отметили, что Обсерватория солнечной динамики (SDO) ежесекундно 10 лет безостановочно наблюдала за Солнцем, в результате чего было собрано 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении.
РЕН ТВ 01:54
1
Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

Глава украинского исполнительного комитета нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что чиновники на Украине вытеснили государство, преследуя исключительно свои интересы, а не страны.
Известия 06:56
110
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
871
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news вчера в 07:27
1K
Армия и оружие

Россия от стратегической обороны переходит к стратегическому наступлению

«Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликованы не случайно и появились в период серьёзного обострения международной обстановки и ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности.
REGNUM вчера в 10:21
Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
4,7K
Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
340
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
362
Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

ODDS.ru вчера в 09:46
4
Происшествия

Пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Тульской области

В Тульской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 13-летней девочки.
РЕН ТВ 06:35
1
Шоу-бизнес

Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
31
Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
162
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное