Происшествия
ИзвестияСобчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре
Известно, что Собчак находится в Екатеринбурге для съемок фильма про схиигумена Сергия (Николая Романова). Ранее в июне он захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления настоятельницу и пригласив казаков для охраны территории.
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На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова. Камеру отобрали здоровенные бугаи. Полиция вызвана. Все съемки избиения забрали.
— Ксения Собчак, телеведущая66.ru 07:20
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Общество
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Афиша Daily 25 июня в 16:39
Общество
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РБК 03:57
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«Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликованы не случайно и появились в период серьёзного обострения международной обстановки и ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности.
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RT на русском 04:55
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Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Футбол
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