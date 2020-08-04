Экономика
РБКСобираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
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Происшествия
Опубликовано видео грубого ареста Джорджа Флойда
Издание Daily Mail опубликовало кадры, сделанные полицейскими Миннеаполиса (США) во время грубого ареста чернокожего мужчины Джорджа Флойда 25 мая, после которого он скончался.
Lenta.ru вчера в 18:19
Шоу-бизнес
Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым
Татьяна Навка опубликовала черно-белые снимки, на которых она и Дмитрий Песков запечатлены в свадебном танце, а также с юмором поздравила супруга с «деревянной» свадьбой.
Evo-rus.com вчера в 10:37
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru вчера в 22:23
Гаджеты
Смартфон Mate 40 Pro от Huawei получит «экран-водопад»
Дни24 вчера в 02:50
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском вчера в 01:39
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском вчера в 16:30
Общество
Покрас Лампас посетит фестиваль «Карт-бланш» в Екатеринбурге
Екатеринбург в эфире вчера в 11:37
Технологии
Илон Маск раскрыл детали о разработке мозговых чипов
Предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что мозговые чипы, над созданием которых работает его стартап Neuralink, позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами привычных частот.
ТК Звезда вчера в 03:44
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
Общество
Сергей Гармаш заработал 96 млн рублей за три рекламных заказа
Невские Новости вчера в 13:21
Футбол
«Спартак» сделал предложение «Атлетико Минейро» о трансфере Гуги
Футбольный "Спартак" заинтересовался в защитнике бразильского клуба "Атлетико Минейро" Гуге Гомесе.
Вести.Ru вчера в 16:57
Общество
РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности
Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
Политика
Трамп: США сократят численность контингента в Афганистане до 4 тысяч
Соединенные Штаты намерены сократить численность воинского контингента в Афганистане.
Газета.Ru 00:24
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Происшествия
Четыре человека задержаны после массовой драки в Парке Горького
Эхо Москвы 02 августа в 12:33
Спорт
40 лет назад состоялось закрытие самой «монетной» олимпиады
Начиная с 1977 года и заканчивая 1980 годом, в СССР на Ленинградском и Московском монетных дворах было изготовлено около 45 различных дизайнов циркуляционных и коллекционных монет, посвященных играм.
Золотой червонец вчера в 13:18
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижается с 20 до 15 процентов, такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 06:05
Политика
Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает
Эпидемия коронавируса в США отступает, заявил президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ вчера в 20:43
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru вчера в 06:23
Политика
На Украине заявили о провале страны в переломный момент
Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета вчера в 14:02
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом
Kursk.com вчера в 01:53
Общество
Дегтярев представил нового зампреда в правительстве Хабаровского края
Новым заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам станет Евгений Никонов.
Российская газета вчера в 23:47
Армия и оружие
Американский эсминец сломал в Черном море противоракетный радар
Евразия Daily вчера в 06:50