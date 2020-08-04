Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.

Происшествия Опубликовано видео грубого ареста Джорджа Флойда Издание Daily Mail опубликовало кадры, сделанные полицейскими Миннеаполиса (США) во время грубого ареста чернокожего мужчины Джорджа Флойда 25 мая, после которого он скончался. 1

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Общество Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей. 258

Общество В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. 158

Происшествия СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.

Технологии Илон Маск раскрыл детали о разработке мозговых чипов Предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что мозговые чипы, над созданием которых работает его стартап Neuralink, позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами привычных частот. 128

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Политика В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. 506

Спорт 40 лет назад состоялось закрытие самой «монетной» олимпиады Начиная с 1977 года и заканчивая 1980 годом, в СССР на Ленинградском и Московском монетных дворах было изготовлено около 45 различных дизайнов циркуляционных и коллекционных монет, посвященных играм.

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Политика На Украине заявили о провале страны в переломный момент Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина». 12