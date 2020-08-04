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РБК
РБК

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.В источнике
С чего всё началось
РБК

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

По данным НАПКА, в 2019 году банки передали коллекторам долги по агентской схеме на 545 млрд руб.
РБК23:00
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Право.ру

Собираемость долгов коллекторами возвращается к докризисному уровню

Право.ру03:20
Коммерсантъ

Собираемость долгов вернулась к докризисным значениям

Коммерсантъ23:47
ИА Красная Весна

Граждане РФ начали отдавать долги в докризисных объемах

ИА Красная Весна02:03
Новые Известия

Коллекторы вышли на докризисный уровень сбора долгов

Новые Известия01:45
Профиль

Коллекторы заставили россиян платить, несмотря на кризис

Профиль01:08
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:23
Деловое.ТВ

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

Деловое.ТВ02:49
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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия22:17
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Бывший соперник Лукашенко попросил мировых лидеров о помощи

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, занимавший в прошлом должность главы Парка высоких технологий Валерий Цепкало обратился к главам 32 стран с обращением, в котором он просит их о помощи в обеспечении свободных президентских выборов в стране, голосование по которым стартует 4 августа.
Московский Комсомолец20:24
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Франция и Германия планируют отказаться от военных технологий США

Основными отрицательными сторонами для европейских компаний называются попытки Вашингтона контролировать процесс изготовления продукции, а также дальнейшее ограничение экспортных поставок.
Слово и Деловчера в 04:50
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