«Должники, которые ранее не могли вносить платежи по своим долгам по каким-либо объективным причинам (потеря работы, заработка или болезнь), сейчас готовы возобновить оплату», — отмечает Вахата. Он также напоминает о высоком уровне неопределенности на пике кризиса, который влиял на планы клиентов.

с чего всё началось

Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.

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