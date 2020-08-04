Экономика
РБКСобираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
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с чего всё началось
«Должники, которые ранее не могли вносить платежи по своим долгам по каким-либо объективным причинам (потеря работы, заработка или болезнь), сейчас готовы возобновить оплату», — отмечает Вахата. Он также напоминает о высоком уровне неопределенности на пике кризиса, который влиял на планы клиентов.РБКвчера в 23:00
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Политика
Лукашенко заявил о направленных на него ядовитых стрелах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту заявил о направленных в его сторону ядовитых стрелах.
Lenta.ru 07:02
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
Общество
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
Евро-футбол.ру 09:34
Кино
Сериал «Охотники» с Аль Пачино был продлен на второй сезон
В конце первого сезона герои выяснили, что Адольф Гитлер жив. Главные роли в сериале играют Аль Пачино, Логан Лерман и Джеррика Хинтон.
Popcornnews.ru 05:15
Общество
В Москву может прийти резкое похолодание
В Москве в начале следующей недели ожидается похолодание до +15°C, пишет РИА "Новости" со ссылкой на синоптика метеобюро.
Газета.Ru 09:13
Экономика
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru 05:55
Гаджеты
Google представила недорогой смартфон Pixel 4a
Discover24 03:18
Общество
Александра Друзя обвинили в домогательствах к школьницам
Александра Друзя обвинили в непристойном поведении по отношению к несовершеннолетним девушкам в прошлом.
ФАН вчера в 17:38
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о достижении договорённости с Сергеем Юраном о расторжении контракта.
RT на русском 05:56
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Общество
Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков
Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
Происшествия
СКР начал первую проверку о насилии со стороны полиции на московских протестах 2019 года
Следственный комитет России начал первую доследственную проверку по жалобе на применение насилия со стороны правоохранительных органов против участника московской протестной акции 2019 года.
Коммерсантъ 08:01
Хоккей
«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова
ИА Красная Весна вчера в 17:21
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Экономика
Минфин РФ начал процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром
Для выполнения поручения президента России Владимира Путина о введении налога в размере 15% на доходы в виде дивидендов и процентов, которые выплачиваются из РФ в Республику Кипр, с 3 августа текущего года Минфин начал процедуру денонсации соглашения.
iReactor вчера в 06:22
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Гаджеты
Ретейлер выяснил, видеокарты каких производителей ломаются чаще
Свежую статистику по возвратам видеокарт, работающих на базе графических чипов AMD и NVIDIA, опубликовал немецкий ретейлер компьютерных компонентов, компания Mindfactory, сообщает 3 августа 3DNews.
ИА Красная Весна вчера в 15:19
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 08:46
Наука
У динозавра впервые диагностировали рак
Деформированная большеберцовая кость центрозавра, обнаруженная в Канаде еще в 1990 году, позволила диагностировать у доисторического ящера остеосаркому.
Discover24 03:58
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
Политика
Оператор «Северного потока-2» удвоил расходы на лоббистов в США
Оператор газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG, которой владеет «Газпром», в 2020 году удвоил расходы на лоббистов в США, сообщает Reuters.
РБК 04:08
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Армия и оружие
Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО
Белоруссия с 4 по 7 августа проведет первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО.
Lenta.ru 08:54