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РБК
РБК

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.В источнике
С чего всё началось
РБК

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

«Должники, которые ранее не могли вносить платежи по своим долгам по каким-либо объективным причинам (потеря работы, заработка или болезнь), сейчас готовы возобновить оплату», — отмечает Вахата. Он также напоминает о высоком уровне неопределенности на пике кризиса, который влиял на планы клиентов.
РБК23:00
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Граждане РФ начали отдавать долги в докризисных объемах

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Собираемость долгов коллекторами возвращается к докризисному уровню

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Коллекторы вернулись к докризисным объемам взыскания долгов

Rambler News Service06:08
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Коллекторы заставили россиян платить, несмотря на кризис

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Собираемость долгов вернулась к докризисным значениям

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«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
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Новые Ведомости06:33
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Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русском09:45
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Астрофизики впервые засекли мощный радиовсплеск от «бывшей» звезды

Источником мощных сверхкоротких радиовсплесков может быть космический объект под названием магнетар, 28 июля сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).
ИА Красная Весна1 августа в 12:59
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Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru02:46
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На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

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Lenta.ruвчера в 12:50
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в мире с подачи Великобритании начали называть оружием «Судного дня», выигрывает в сравнении с подлодкой с экипажем на борту.
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
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В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике

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РИА Новости09:22

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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