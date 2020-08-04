Экономика
РБКСобираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
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с чего всё началось
«Должники, которые ранее не могли вносить платежи по своим долгам по каким-либо объективным причинам (потеря работы, заработка или болезнь), сейчас готовы возобновить оплату», — отмечает Вахата. Он также напоминает о высоком уровне неопределенности на пике кризиса, который влиял на планы клиентов.РБКвчера в 23:00
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Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.
Evo-rus.com 11:24
Наука
Предок коронавируса COVID-19 появился еще 70 лет назад
Эксперты добавили, что коронавирус, вызвавший пандемию, также входит в данную подгруппу.
МедиаПоток 01:56
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
Astera вчера в 12:01
Общество
В ВОЗ прокомментировали запуск вакцины от коронавируса в России
Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на возможное скорое начало производства вакцины от коронавируса в России.
BFM.ru 10:41
Политика
Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru 10:45
Общество
База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу
На тематических форумах в даркнете появилась в продаже база паспортных данных 1,1 млн участников электронного голосования по поправкам к Конституции, цена вопроса - $1,5 за одну строку, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:20
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
"Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку", — заявил источник газеты. Елена Кондулайнен родилась в 1958 году.
РИА Новости 08:22
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Общество
На Украине объявили о распродаже тюрем
На Украине с 6 августа начинается "большая распродажа тюрем", сообщается на сайте Министерства юстиции.
РИА Новости 10:05
Происшествия
Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка
Вольский районный суд Саратовской области приговорил к колонии подростка, который в мае прошлого года напал с топором на школьницу в учебном заведении в Вольске Саратовской области.
Газета.Ru 03:45
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Происшествия
Мощный взрыв произошел в порту Бейрута
В районе порта столицы Ливана произошел мощный взрыв.
BFM.ru 11:24
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия вчера в 06:57
Армия и оружие
МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух на перехват норвежского самолета-разведчика над нейтральными водами Баренцева моря.
BFM.ru 11:12
Армия и оружие
Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО
Белоруссия с 4 по 7 августа проведет первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО.
Lenta.ru 08:54
Общество
В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета 04:22
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Происшествия
В Петербурге оштрафовали двух выпускников за нарушения на ЕГЭ
Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге мировые суды вынесли решения по административным правонарушениям двум выпускникам, сдававшим ЕГЭ.
REGNUM 10:30
Политика
Лукашенко рассказал про борьбу с коронавирусом в Белоруссии
Ранее Лукашенко высказался про взаимоотношения с Россией. Он считает, что Москва напрасно поменяла братские отношения на партнерские.
Общественная служба новостей 05:30
Гаджеты
Apple может выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»
Предыдущие слухи указывали на то, что компания Apple выпустит четыре модели iPhone 12 этой осенью, то есть четыре модели, упомянутые выше.
МИТ вчера в 23:47
Общество
На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска
Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска.
Lenta.ru 09:41
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости 05:36
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки вирусных сообщений
Пресс-служба WhatsApp сообщила о новой функции в своем мессенджере, которую будут поддерживать версии для ПК и мобильных устройств Речь идет о встроенном интернет-поиске правдивого контента, который содержится в пересылаемых сообщениях.
Деловое.ТВ 09:30
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48