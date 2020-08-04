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РБК
РБК

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

«Должники, которые ранее не могли вносить платежи по своим долгам по каким-либо объективным причинам (потеря работы, заработка или болезнь), сейчас готовы возобновить оплату», — отмечает Вахата. Он также напоминает о высоком уровне неопределенности на пике кризиса, который влиял на планы клиентов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК23:00
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Право.ру

Собираемость долгов коллекторами возвращается к докризисному уровню

Право.ру03:20
Коммерсантъ

Собираемость долгов вернулась к докризисным значениям

Коммерсантъ23:47
ИА Красная Весна

Граждане РФ начали отдавать долги в докризисных объемах

ИА Красная Весна02:03
Новые Известия

Коллекторы вышли на докризисный уровень сбора долгов

Новые Известия01:45
Профиль

Коллекторы заставили россиян платить, несмотря на кризис

Профиль01:08
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:23
Деловое.ТВ

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

Деловое.ТВ02:49

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря новостям о прогрессе в испытаниях вакцины от коронавируса COVID-19, а также неплохой статистике из США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,3-0,7%, при этом лидируют бумаги финансовых компаний во главе с ВТБ.
Интерфакс03:18
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Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном

"Повышенные средние дозы облучения (от 5,0 до 10,0 мЗв/год) природными источниками ионизирующего облучения характерны для жителей Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского краев, Еврейской автономной области и Иркутской области", - отмечается в ведомстве.
Российская газета03:14
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Трамп: США сократят численность контингента в Афганистане до 4 тысяч

В интервью порталу Axios президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют в ближайшее время сократить численность американского воинского контингента в Афганистане до четырех тысяч военнослужащих.
Военное дело02:11

Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси

Около шести тысяч избирательных участков открылись 4 августа с 10:00 в Беларуси для досрочного голосования на выборах президента страны, информирует БЕЛТА, уточняя, что в течение пяти дней, вплоть до субботы, на них будут голосовать граждане страны, которые не смогут этого сделать в официальный день голосования - 9 августа.
Российская газета03:00

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru02:46
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Польский премьер объяснил, чем Варшаве не нравится «Северный поток»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравится проект газопровода «Северный поток-2» и действующий «Северный поток».
Коммерсантъ03:18
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Обвиняемый в получении взятки глава «Титановой долины» ушел в отставку

Артемия Кызласова и предполагаемого посредника в передаче взятки экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
РБК03:18