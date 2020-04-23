Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСобираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Якушев добавил, что из-за этого может появиться определенное отставание отрасли ЖКХ, в связи с этим Минстрой готовит дополнительный антикризисный план. По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей.
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Минстрой: собираемость платежей по ЖКХ упала на 30% из-за самоизоляции

Будущее России. Национальные проекты04:40

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Российская газета05:15

Якушев: собираемость платежей за ЖКХ при самоизоляции упала до 50%

РИА Новости05:00

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

НТВ05:00

Собираемость платежей по ЖКХ в России упала на 30%

Псковское агентство информации04:51

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Интерфакс05:32

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

РБК04:12
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,6K
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Общество

В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая

В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
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Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
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Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов вырjсло до 20.
Интерфакс 05:29
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Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Экономика

Мировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства

Доля компании на мировом рынке производства фанеры составила около 20%.
РБК 05:29
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
25
Общество

После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Общество

Меркель назвала коронавирус самым серьезным вызовом в истории ФРГ

Эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики.
ТАСС 03:28
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Общество

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
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Общество

МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии

Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15
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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
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Происшествия

Отдел полиции в Миассе закрыли на карантин

Личный состав отдела полиции "Южный" в городе Миассе Челябинской области отправлен на самоизоляцию из-за угрозы распространения COVID-19.
Российская газета 05:10
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Здоровье

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

Интерфакс 02:59
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
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Происшествия

На Кубани подтвердили ещё 44 случая коронавируса

Оперативный штаб Краснодарского края во вторник, 21 апреля сообщил о 44 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 21 апреля в 06:05
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Общество

Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области

В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
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Культура

Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
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Интернет

«Яндекс» представил мультимедийную платформу для смарт-телевизоров

Компания «Яндекс» объявила о выпуске мультимедийной платформы для «умных» телевизоров: решение позволяет смотреть эфирные телеканалы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе.
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Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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Волочкова заявила о пропаже крупной суммы денег с ее карты

Балерина Анастасия Волочкова рассказала на своей странице в соцсети, что с ее банковской карты исчезла крупная сумма.
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Минкомсвязь пока не дала оценку законопроекту о разблокировке Telegram

Минкомсвязь не проводила оценку законопроекта о разблокировке мессенджера Telegram, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин.
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Кино

В Японии представили первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Японские мультипликаторы опубликовали новый анимационный фильм о Чебурашке, причем снят он в 3D-формате.
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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