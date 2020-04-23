Экономика
ИнтерфаксСобираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%
Якушев добавил, что из-за этого может появиться определенное отставание отрасли ЖКХ, в связи с этим Минстрой готовит дополнительный антикризисный план. По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей.
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Минстрой: собираемость платежей по ЖКХ упала на 30% из-за самоизоляции
Будущее России. Национальные проекты04:40
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Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Общество
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая
В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
Экономика
Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов вырjсло до 20.
Интерфакс 05:29
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Экономика
Мировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства
Доля компании на мировом рынке производства фанеры составила около 20%.
РБК 05:29
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Общество
В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
Общество
После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
Меркель назвала коронавирус самым серьезным вызовом в истории ФРГ
Эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики.
ТАСС 03:28
Общество
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
Общество
МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии
Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Происшествия
Отдел полиции в Миассе закрыли на карантин
Личный состав отдела полиции "Южный" в городе Миассе Челябинской области отправлен на самоизоляцию из-за угрозы распространения COVID-19.
Российская газета 05:10
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Происшествия
На Кубани подтвердили ещё 44 случая коронавируса
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник, 21 апреля сообщил о 44 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 21 апреля в 06:05
Общество
Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области
В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
Культура
Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
Интернет
«Яндекс» представил мультимедийную платформу для смарт-телевизоров
Компания «Яндекс» объявила о выпуске мультимедийной платформы для «умных» телевизоров: решение позволяет смотреть эфирные телеканалы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе.
3DNews 04:54
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Волочкова заявила о пропаже крупной суммы денег с ее карты
Балерина Анастасия Волочкова рассказала на своей странице в соцсети, что с ее банковской карты исчезла крупная сумма.
Родной город 04:23
Политика
Минкомсвязь пока не дала оценку законопроекту о разблокировке Telegram
Минкомсвязь не проводила оценку законопроекта о разблокировке мессенджера Telegram, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин.
Коммерсантъ 05:28
Кино
В Японии представили первый 3D-мультфильм про Чебурашку
Японские мультипликаторы опубликовали новый анимационный фильм о Чебурашке, причем снят он в 3D-формате.
Москва 24 04:44