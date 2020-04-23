Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСобираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Собираемость платежей с населения упала на 30%, у предприятий, в том числе бюджетных учреждений, падение еще больше - на 45-50%, сообщил Якушев.
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с чего всё началось

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
РБК04:12

Подробнее о событии

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%

Интерфакс05:32

Россияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

Lenta.ru07:44

Минстрой: собираемость платежей за услуги ЖКХ упала до 50%

Вести.Ru06:35

Эксперты прокомментировали идею исключить часть услуг из платежек ЖКХ

РИА Новости11:32

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Российская газета05:15

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

НТВ05:00

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

РБК04:12
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ 11:11
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Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
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Здоровье

Комздрав объяснил очереди машин скорой помощи у Покровской больницы

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о ситуации с очередями машин скорой помощи у Покровской больницы, а также о том, что сейчас происходит в медучреждениях.
Невские Новости 11:05
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Происшествия

Свидетелей по делу о гибели «Боинга» в Донбассе решили скрыть

Окружной суд Гааги решил сохранить анонимность свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Lenta.ru 13:38
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
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Политика

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес

Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на критику в адрес чиновника, которому ранее посоветовали снизить информационную активность.
Lenta.ru 13:14
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Футбол

Экс-игрок «Ливерпуля»: «Диуф сказал Улье: «Передай Джеррарду, что я трахну его мать»

Бывший игрок «Ливерпуля» Флоран Синама-Понголь рассказал о стычке Стивена Джеррарда и Эль-Хаджи Диуфа в перерыве одного из матчей.
Sport24.ru 13:03
Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Компания РЖД изменила правила покупки билетов на поезда, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:30
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
1,1K
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
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Политика

КС Молдавии приостановил получение российского кредита

Ранее парламентская оппозиция "Pro Моldоvа" попросила проверить конституционность соглашения России и Молдавии о получении последней кредита в € 200 млн. 17 апреля правительство Молдавии утвердило закон о пересмотре госбюджета из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:21
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Технологии

«ВКонтакте» объединят с госплатформой для онлайн-обучения школьников

Сервисы «ВКонтакте» интегрируют в разрабатываемую Минпросвещения и Минкомкосвязи платформу для дистанционного обучения школьников.
Афиша Daily 10:37
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Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
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Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
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Финансы

Рынок акций РФ вырос в среду благодаря отскоку нефти после обвала

Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и благодаря наметившемуся отскоку нефти после обвала (Brent превысила $20 за баррель); индекс МосБиржи отыграл потери предыдущих дней и поднялся к уровню недельной давности во главе с нефтяными бумагами.
Интерфакс вчера в 12:45
Общество

Путин дал поручения банкирам о помощи на фоне коронавируса

Ранее Минфин по предложению президента внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%, а на прошлой неделе Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства, которую можно будет направить на зарплаты сотрудников.
Взгляд.ру 07:23
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Происшествия

В МВД опровергли данные о коронавирусе у главы УВД по метро Москвы

Начальник УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявили в столичном главке МВД России.
RT на русском 10:44
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Происшествия

МВД Подмосковья опровергло данные о нападениях безработных на граждан

Распространяемые в мессенджерах сообщения о якобы участившихся в Московской области случаях нападения безработных граждан на женщин и пожилых людей вблизи супермаркетов и аптек не соответствуют действительности, заявили в региональном главке МВД России.
RT на русском 11:46
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак

Слово и Дело 11:09
Биатлон

Правление СБР созывает внеочередную конференцию

Союз биатлонистов России (СБР) принял решение о созыве внеочередной конференции, дата и место проведения конференции не уточняются.
МонаВиста 13:18
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Общество

Мишустин заявил о готовности ЕАЭС к более высокому уровню интеграции

Факт обсуждения вопросов тарификации рынка газа и либерализации международных транспортных перевозок говорит о том, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для выхода на более высокий уровень интеграции.
Известия 10:54
Футбол

УЕФА может не пустить в еврокубки команды из отменивших сезон стран

В общем, УЕФА еще раз призвал национальные лиги доиграть свои турниры и распределить места в еврокубках по спортивному принципу, поскольку в последнее время даже в Английской премьер-лиге (АПЛ) все громче звучат предположения о том, что чемпионат следует просто закончить на этом моменте и ничего не определять.
Газета.Ru 13:39
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Общество

Петербуржцы смогут проехать на дачи в Ленобласти только транзитом

Всем петербуржцам, решившим отправиться на майские праздники в садоводства Ленобласти, придется там изолироваться.
Город+ 09:59
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Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
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Общество

Италия установила новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

Общее число вылечившихся составило 57 576 граждан. Кроме того, в Италии за сутки скончались 464 пациента.
Газета.Ru 12:34
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Происшествия

Посетившая кибергинеколога калужанка осталась должна 200 тысяч рублей

Жительница Калуги стала жертвой шантажа, посетив гинеколога в Instagram.
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Экономика

Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки

Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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