С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

с чего всё началось

Собираемость платежей с населения упала на 30%, у предприятий, в том числе бюджетных учреждений, падение еще больше - на 45-50%, сообщил Якушев.

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

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