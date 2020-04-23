Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСобираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
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с чего всё началось

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
РБК04:12

Подробнее о событии

Россияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

Lenta.ru07:44

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Российская газета05:15

Минстрой: собираемость платежей за ЖКХ при самоизоляции упала до 50%

Дождь06:01

Глава Минстроя допустил исключение части услуг из платежек ЖКХ

РИА Новости06:33

Минстрой: собираемость платежей за услуги ЖКХ упала до 50%

Вести.Ru06:35

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Интерфакс05:48

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

РБК04:12
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Шоу-бизнес

Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции

23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
ТВ Центр 05:58
3
Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
8
Происшествия

В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»

В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
29
Здоровье

БСМП Курска закрыли на карантин

vKurske.com 06:29
13
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM вчера в 15:50
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
5K
Политика

Путин поручил обсудить включение стройотрасли в перечень пострадавших

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину до 20 мая проработать вопрос о включении строительной отрасли в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса, сообщается на сайте президента.
РИА Новости 03:28
1
Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
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Экономика

Греф выступил против введения налога на доходы по вкладам

Глава Сбербанка Герман Греф выступил против введения налога на доходы по вкладам.
ТАСС 21 апреля в 08:35
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Политика

Глава СБУ предложил продлить санкции против российских IT-компаний

Служба безопасности Украины предлагает продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус".
РИА Новости 09:55
1
Шоу-бизнес

Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в Инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
2
Общество

В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
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Происшествия

Помощника главы Россельхознадзора заподозрили в педофилии

Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова обвинили в совращении несовершеннолетней.
Известия 09:00
Биатлон

Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента

Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
Шоу-бизнес

Личный водитель Бабкиной прояснил информацию о заражении коронавирусом

Валерий Князев, личный водитель народной артистки России Надежды Бабкиной, прояснил информацию о заражении коронавирусом.
Lenta.ru 10:43
24
Политика

Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
8
Космос

«Хаббл» рассмотрел обломки ядра кометы ATLAS

N+1 вчера в 05:23
Общество

Глава Подмосковья предупредил о приближении «еще более сложного периода»

В мае ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 может еще более усложниться, предупредил на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений губернатор Московской области Андрей Воробьев.
РБК 10:26
4
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
536
Политика

Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
50
Здоровье

Российская чиновница заявила онкобольным, что от рака сразу не умирают

Чиновница попыталась успокоить пациентов словами, что от онкологии сразу не умирают.
Московский Комсомолец 09:32
3
Здоровье

Врач московской больницы показал видео из реанимации с зараженными коронавирусом

Lenta.ru 10:25
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Экономика

Центробанк допустил отток вкладов

Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
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Общество

«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты руководству

На фоне эпидемии коронавируса компания «Аэрофлот» с 1 апреля сократила зарплаты топ-менеджменту на 40%, сообщил РБК ее официальный представитель Михаил Демин.
РБК 09:14
6
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
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Политика

Генпрокуратура усмотрела в юмористической публикации ТВК «„Отряды Путина“ против коронавируса» нарушение закона

ТВК в числе еще нескольких российских СМИ выложили видеоролик, в котором активистки пропагандистской организации «Отряды Путина» сжигают распечатанные иллюстрации Covid-19, заявляя, что мировая пандемия коронавируса – выдумка президента США Дональда Трампа, а в России никакой инфекции нет.
ТВК 06:24
Общество

В Кремле назвали сроки пика заражения коронавирусом в России

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков назвал приблизительные сроки пика коронавируса в нашей стране.
Свободная Пресса вчера в 13:31
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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