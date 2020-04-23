Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСобираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
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с чего всё началось

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
РБК04:12

Подробнее о событии

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Российская газета05:15

Россияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

Lenta.ru07:44

Минстрой: собираемость платежей за услуги ЖКХ упала до 50%

Вести.Ru06:35

Эксперты прокомментировали идею исключить часть услуг из платежек ЖКХ

РИА Новости11:32

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

НТВ05:00

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Интерфакс05:48

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

РБК04:12
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Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что еще слишком рискованно разрешать жителям города прогулки.
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Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

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Коммерсантъ вчера в 17:57
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О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
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РИА Новости вчера в 15:13
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Суды смогут назначить штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления.
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В Удмуртии лабораторно подтверждены ещё 10 случаев новой коронавирусной инфекции.
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Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
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Общество

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Политика

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Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России

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Евразия Daily вчера в 20:54
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Общество

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Политика

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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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