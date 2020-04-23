Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСобираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
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с чего всё началось

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
РБК04:12

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Эксперты прокомментировали идею исключить часть услуг из платежек ЖКХ

РИА Новости11:32

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

НТВ05:00

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Вести.Ru06:35

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

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Lenta.ru07:44

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Интерфакс05:48

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

РБК04:12
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Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север

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Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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