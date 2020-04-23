Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСобираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%

Якушев добавил, что из-за этого может появиться определенное отставание отрасли ЖКХ, в связи с этим Минстрой готовит дополнительный антикризисный план. По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей.
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с чего всё началось

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
РБК04:12

Подробнее о событии

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%

Интерфакс05:32

Россияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

Lenta.ru07:44

Минстрой: собираемость платежей за услуги ЖКХ упала до 50%

Вести.Ru06:35

Эксперты прокомментировали идею исключить часть услуг из платежек ЖКХ

РИА Новости11:32

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Российская газета05:15

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

НТВ05:00

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

РБК04:12
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
Общество

Цифровые пропуска вводят в Волгоградской области

Сегодня, 23 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал распоряжение о подготовке к введению на территории региона цифровых пропусков для передвижения в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Блокнот Волгоград 10:59
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Политика

В посольстве США сообщили о работе биолабораторий на Украине

Киев, 23 апреля 2020, 15:37 — REGNUM В посольстве США на Украине отреагировали на запрос группы депутатов Верховной рады Украины, касающийся работы американских лабораторий на территории страны.
REGNUM 08:37
1
Общество

Режим самоизоляции в Липецкой области будет ослаблен

Игорь Артамонов ещё раз обратил внимание на необходимость соблюдения самоизоляции неработающим населением.
Gorod48 07:10
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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.
Интерфакс 11:13
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Гаджеты

В России стартовали продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE

Продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE начинаются в России в пятницу, 24 апреля.
ТАСС 17:11
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Происшествия

«Газель» загорелась вечером 23 апреля на ул. Красноармейской в Чите

Автомобиль «Газель», стоящий рядом с газовой колонкой, воспламенился вечером 23 апреля по ул. Красноармейской в Чите.
ZAB.RU 22:21
Общество

На Сахалине ввели особый режим тишины

Указ об особом режиме в плане запрета нарушения тишины начал действовать в Сахалинской области, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 22:44
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Энергетика

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06
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Армия и оружие

Бронемашина «Бумеранг» пошла на экспорт

Бронемашины на платформе "Бумеранг" планируют поставлять за рубеж.
Вести.Ru 05:25
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Политика

МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму

Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН 11:02
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Общество

У семи жителей поселка Усть-Нера в Якутии обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружен в Якутии в золотопромышленном поселке Усть-Нера, за прошедшие сутки в республике выявлено 7 новых случаев заболевания, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
РИА Новости 22:57
Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
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Футбол

Вернер может перейти в «Ливерпуль»

24-летний форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер готов перебраться в "Ливерпуль", информирует Sky Sports.
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Здоровье

Цыденов потребовал уволить главврача больницы в Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал уволить главного врача городской больницы №4 Улан-Удэ, после того как там заразились коронавирусом 10 сотрудников.
Российская газета 07:11
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Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН

Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством.
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Гаджеты

Российская версия Redmi Note 9 Pro получит чип NFC

Оригинальный Redmi Note 9 Pro не получил чип NFC - это часто бывает с китайскими бюджетниками, но в глобальной версии компания все же добавляет этот востребованный многими чип.
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Трубоукладчик «Академик Черский» вновь поменял курс

Возможный трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» снова поменяло курс.
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
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Космос

Недавно обнаруженная комета распалась на части

Комета по имени ATLAS (C/2019 Y4), которая была обнаружена астрономами в конце декабря, распалась на несколько фрагментов.
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Авто

Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

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Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
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Происшествия

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось до 180

По данным Управления Роспотребнадзора Бурятии на 24 апреля, в республике зарегистрировано 180 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 21:26
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Общество

Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае

Май может стать для Московской области более сложным периодом с точки зрения распространения коронавируса, чем апрель.
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Происшествия

В МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах

Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы.
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Общество

Названо последствие нарушений самоизоляции в России

Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
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Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
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Экономика

Форекс-дилеры переиграли своих клиентов

Форекс-дилеры отмечают рост клиентской базы, при этом по итогам первого квартала чистый убыток клиентов стал самым высоким за три года.
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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