Экономика
ИнтерфаксСобираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%
Якушев добавил, что из-за этого может появиться определенное отставание отрасли ЖКХ, в связи с этим Минстрой готовит дополнительный антикризисный план. По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей.
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с чего всё началось
С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.РБК04:12
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Режим самоизоляции в Липецкой области будет ослаблен
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Интерфакс 11:13
Гаджеты
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Общество
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Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06
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Бронемашины на платформе "Бумеранг" планируют поставлять за рубеж.
Вести.Ru 05:25
Политика
МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму
Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
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РИА Новости 22:57
Общество
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Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
Футбол
Вернер может перейти в «Ливерпуль»
24-летний форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер готов перебраться в "Ливерпуль", информирует Sky Sports.
Sport.ru 17:30
Здоровье
Цыденов потребовал уволить главврача больницы в Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал уволить главного врача городской больницы №4 Улан-Удэ, после того как там заразились коронавирусом 10 сотрудников.
Российская газета 07:11
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН
Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством.
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Ридус 18:19
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Телеканал 360° 10:24
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
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Mockva.ru вчера в 22:10
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
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Космос
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SM News 21 апреля в 09:33
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня 03:01
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
Происшествия
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось до 180
По данным Управления Роспотребнадзора Бурятии на 24 апреля, в республике зарегистрировано 180 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
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Май может стать для Московской области более сложным периодом с точки зрения распространения коронавируса, чем апрель.
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Происшествия
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Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы.
REGNUM 21:44
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Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
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Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС вчера в 05:01
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Форекс-дилеры отмечают рост клиентской базы, при этом по итогам первого квартала чистый убыток клиентов стал самым высоким за три года.
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