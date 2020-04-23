Якушев добавил, что из-за этого может появиться определенное отставание отрасли ЖКХ, в связи с этим Минстрой готовит дополнительный антикризисный план. По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей.

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%

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