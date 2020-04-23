Экономика
ИнтерфаксСобираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%
Якушев добавил, что из-за этого может появиться определенное отставание отрасли ЖКХ, в связи с этим Минстрой готовит дополнительный антикризисный план. По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей.
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Здоровье
Камчатка получит более 200 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Камчатский край получил уже два транша из федерального бюджета – около 125 миллионов рублей, всего же регион получит около 220 миллионов рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
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Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
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Футбол
Кикнадзе: некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе
Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
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Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ
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Lenta.ru 17:02
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В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
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Общество
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Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Политика
Российские дипломаты нашли 42 застрявших в США школьника
По заявлению официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, российским дипломатам удалось обнаружить местонахождение 42 школьников из России, застрявших в США, пишет ТАСС.
Инфорос 13:50
Общество
Седьмой заразившийся коронавирусом умер в Псковской области
В Псковской области скончался ещё один человек, заражённый коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
АиФ Псков 17:33
Экономика
Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так
Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так.
Lenta.ru 18:10
Технологии
«ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для дистанционного обучения
Соцсеть «ВКонтакте» планируется объединить с государственной платформой для дистанционного обучения, которую разрабатывают минпросвещения и минкомсвязь.
Все новости (Нижний Тагил) 03:06
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Общество
Китай закрыл въезд в Харбин из-за второй вспышки коронавируса
Сегодня власти Китая заблокировали въезд в город Харбин - он находится в провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с тремя российскими регионами.
РЕН ТВ 02:45
Здоровье
За неделю коечный фонд в Москве будет увеличен в два раза
В ближайшие неделю-полторы в столице коечный фонд увеличится в два раза.
Вести.Ru 11:41
Здоровье
В Подмосковье рассказали о состоянии заразившихся врачей в Люберцах
В пресс-службе правительства Подмосковья рассказали последние данные о состоянии врачей Люберецкой больницы, где 60 сотрудников заразились коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 15:09
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
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Игры
Исходный код CS:GO попал в открытый доступ
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Чемпионат вчера в 21:02
Космос
EXPRES смотрит в небо палящей, далекой планеты
Технология Йельского университета дает астрономам более пристальный взгляд на атмосферу далекой планеты, где так жарко, что воздух содержит испаренные металлы.
AstroNews.ru 17:53
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru вчера в 14:26
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare снова пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare вновь пройдут бесплатные выходные в мультиплеере, доступ предоставится через королевскую битву Call of Duty: Warzone.
The GEEK 14:05
Автоспорт
Пьер Гасли о прическе Квята: «Выглядишь как русский мафиози»
Пилоты «Альфа Таури» Даниил Квят и Пьер Гасли обсудили новый имидж российского гонщика в эфире Sky Sports Vodcast.
Sports.ru 15:58
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
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Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
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Экс-депутата Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
Как сообщил "Коммерсантъ" следствие намерено предъявить обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Piter.tv 09:10
Происшествия
На Камчатке женщина и двое детей погибли при пожаре
РИА Новости 17:22
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43