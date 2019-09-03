с чего всё началось

Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября. Адвокат журналиста Татьяна Молоканова говорила, что протокол об административном нарушении на него составят утром по ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

Политика В Госдуме объяснили требования Польши о репарации Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.

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Происшествия Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.

Авто Bugatti Chiron установил рекорд скорости Компания Bugatti объявила о новом мировом рекорде скорости на Chiron: автомобиль развил скорость 490,484 километра в час.

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