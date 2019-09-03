Происшествия

РБКРБКСоболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября. Адвокат журналиста Татьяна Молоканова говорила, что протокол об административном нарушении на него составят утром по ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Соратника основателя ФБК Алексея Навального Николая Ляскина также отпустили из полиции, об этом сообщила
 в Twitter его пресс-секретарь Елена Слесарева.
РБК18:00

Подробнее о событии

Любовь Соболь задержали и отвезли в отделение в Новой Москве

Новая газета16:55

Азара, Ляскина и Соболь отпустили из отделов полиции

ТАСС18:57

Оппозиционеров Азара, Ляскина и Соболь отпустили из полиции

Коммерсантъ17:23

Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

РБК18:00

Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции

Ведомости18:32

Михаил Фишман о том, что могут означать новые задержания оппозиционеров

Дождь17:35

Любовь Соболь, Илью Азара и Николая Ляскина, задержанных из-за акции 31 августа, отпустили из полиции

Эхо Москвы19:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:00, Вашингтон
Происшествия

В Кабуле прогремел мощный взрыв

РИА Новости 14:05
Политика

В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу

Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
Пятый канал 15:31
Баскетбол

Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу

РБК 10:30
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Футбол

ФСИН даст положительную характеристику Кокорину и Мамаеву для УДО

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительные характеристики при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 14:20
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Авто

Bugatti Chiron установил рекорд скорости

Компания Bugatti объявила о новом мировом рекорде скорости на Chiron: автомобиль развил скорость 490,484 километра в час.
Motor 04:40
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета 18:48
Общество

Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Политика

Путин призвал ускорить решение вопроса с жильем в Иркутской области

Известия 08:16
Происшествия

Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан»

Ураган «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах.
Известия 19:30
Экономика

Промопроизводство замедлило рост

За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
Коммерсантъ 18:54
Общество

У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей

"При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016 – 2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость", — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Происшествия

Журналиста Азара отпустили из отделения полиции

RT на русском 18:02
Кино

Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера

Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания 09:11
Происшествия

Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля

Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Политика

Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Газета.Ru 15:06
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Общество

Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс

Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
РБК 16:09
Шоу-бизнес

Дочь Волочковой вышла в свет с будущей мачехой

Судя по всему девочка уже успела подружиться со своей будущей мачехой, которой ее папа недавно подарил шикарные апартаменты в центре Москвы стоимостью 50 миллионов рублей и дорогую иномарку.
Uznayvse.ru 07:59
Космос

Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска

Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
РИА Новости 11:15
Культура

Прооперировали Александра Розенбаума

Евразия Daily 07:58
Происшествия

Сингапурцу грозит тюрьма за покупку авиабилета и отказ лететь

В Сингапуре мужчине грозит до двух лет лишения свободы за то, что он купил билет на самолет и не воспользовался им, пишет The Sun.
Известия 19:13
Шоу-бизнес

Поклонская прокомментировала развод

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
Финансы

Курс евро обновил двухлетний минимум

В понедельник вечером курс евро уменьшается по отношению к курсу доллара и достиг минимума с мая 2017 года.
Российская газета 15:47
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Авто

Транспортный налог предложили отменить

В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".
Москва 24 03:10
Гаджеты

В iOS 13 нашли упоминание очков дополненной реальности Apple

Игромания.ру 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное