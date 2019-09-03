Происшествия

ТАССТАССАзара, Ляскина и Соболь отпустили из отделов полиции

Журналист "Новой газеты" Илья Азар, активист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин и бывший кандидат в депутаты Мосгордумы, не получивший регистрацию, Любовь Соболь отпущены из отделов полиции после составления протоколов об административном правонарушении.
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Главные новости к утру 3 сентября

Коммерсантъ00:01

Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции

Ведомостивчера в 18:32

Илью Азара и Любовь Соболь ночью выпустили из отдела полиции

Говорит Москвавчера в 23:29

Что случилось этой ночью: вторник, 3 сентября

Интерфакс00:30

Азара, Ляскина и Соболь отпустили из отделов полиции

ТАССвчера в 18:57

Журналиста Азара отпустили из отделения полиции

РИА Новостивчера в 18:42

Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

РБКвчера в 18:00
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Политика

Треть россиян допустили вероятность политических протестных акций

Вероятность проведения протестных акций в форме митингов или забастовок с требованиями политического характера допускают около трети населения РФ (30%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 23:28
Политика

Чиновницу из Тулуна отстранили от работы

Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая раскрыла секрет молодости

Аргументы недели 02:27
Происшествия

В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Общество

Росстат назвал долю работающих женщин в России

В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
RT на русском вчера в 20:34
Политика

Комитет Рады поддержал отмену депутатской неприкосновенности

"Рекомендовать Верховной раде поданный президентом как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203 от 30 августа 2019 года принять как закон", - говорится в решении комитета.
ИА Новороссия вчера в 05:05
Происшествия

Жительницу Кемерова осудили за убийство преподавателя вуза

Суд приговорил жительницу Кемерова к 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима за убийство преподавателя вуза и кражу.
REGNUM 02:03
Происшествия

Наложен арест на мечеть, построенную Атамбаевым

На мечеть "7 апрель шейиттери" (" Жертвы 7 апреля") наложен арест, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР. Напомним, на 135 единиц движимого и недвижимого имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его близких родственников наложен арест.
Sputnik Кыргызстан 01:20
Музыка

Шуфутинский объяснил популярность песни «Третье сентября»

РИА Новости 02:27
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Бывший муж Анны Михайловской намерен судиться с ней из-за сына

Актриса Анна Михайловская летом 2018 года развелась с мужем Тимофеем Каратаевым. В браке они прожили пять лет, у них появился сын Мирослав.
Пятый канал вчера в 16:22
Политика

В Крыму поддержали оценку блокады полуострова экс-министром Украины

Ранее в интервью телеканалу "112" экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов, поскольку лишилась доходов от поставок электроэнергии, воды, сельхозпродукции.
Российская газета 03:34
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Политика

Джонсон призвал парламентариев голосовать против отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против «бессмысленного» откладывания выхода страны из Евросоюза.
Известия вчера в 13:56
Политика

Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
ТАСС 02:21
Общество

В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации

Российская газета 01:46
Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Ведомости вчера в 17:17
Политика

Появилась новая схема обмена украинских заключенных на российских

Согласно новой схеме, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.
Коммерсантъ вчера в 15:48
Экономика

Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд

Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд.
ТАСС вчера в 13:47
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Происшествия

Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье

В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Общество

В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно

Российская газета 03:07
Футбол

«Оренбург» объяснил исключение подписанного Готлиба из РПЛ

В связи с тяжелой травмой Эдуарда Готлиба, которая потребует длительного лечения и восстановления, Эдуард временно исключен из заявки ФК «Оренбург» на участие в осенней части чемпионата РПЛ, — сообщает пресс-служба клуба.
News.ru 03:36
Армия и оружие

Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских

Lenta.ru 02:55
Происшествия

Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

РБК 01:49
Происшествия

Суд признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме

РИА Новости 03:21
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Теннис

Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open

Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович, однако он не смог защитить свой титул, снявшись с матча четвёртого круга US Open.
Чемпионат вчера в 22:21
Политика

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти могут закупить у России дополнительные ЗРК С-400.
RT на русском вчера в 10:53
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