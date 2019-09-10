Были предложения в это трансферное окно, но я отказал, чтобы остаться в «Крыльях». Но если поступит предложение из Англии, то уйду. Всегда мечтал играть в АПЛ, – сказал Соболев во время прямой трансляции в официальной группе «ВКонтакте» «Матч ТВ».

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