РПЛ
Спорт день за днемСоболев назвал лигу, в которой хотел бы продолжить карьеру
Были предложения в это трансферное окно, но я отказал, чтобы остаться в «Крыльях». Но если поступит предложение из Англии, то уйду. Всегда мечтал играть в АПЛ, – сказал Соболев во время прямой трансляции в официальной группе «ВКонтакте» «Матч ТВ».
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Гаджеты
Apple начала презентацию новых iPhone
Lenta.ru 13:54
Общество
Как занимаются любовью знаки зодиака
Если ваш любовник родился под этим знаком зодиака, то будьте готовы к настоящей страсти и сюрпризам в постели.
Readovka.ru вчера в 11:29
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Политика
Правительство Италии во главе с Конте получило доверие в Сенате
Новое коалиционное правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в верхней палате (Сенате) национального парламента.
ТАСС 13:24
Происшествия
Толпа девушек и мужчин избила и ограбила жителя Петербурга
Толпа мужчин и девушек избила и ограбила 26-летнего молодого человека в Санкт-Петербурге.
Известия 11:36
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Политика
Соратница Порошенко устроила перепалку со спикером Рады
В Верховной раде Украины произошла перепалка между спикером парламента Дмитрием Разумковым и депутатом Ириной Геращенко от партии «Европейская Солидарность», основателем которой является украинский экс-президент Петр Порошенко.
Rambler News Service 11:58
Политика
Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности, так как не соглашался со многими его рекомендациями.
Интерфакс 12:05
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ввели санкции против 12 лидеров ведущих террористических группировок.
Взгляд.ру 13:50
Политика
Медведев рассказал о положении России в G8
Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.
REGNUM 08:50
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Происшествия
Российских следователей заинтересовала продажа ребенка через WhatsApp
Следователи начали проверку после сообщения о попытке продажи несовершеннолетнего через мобильное приложение.
Lenta.ru 06:51
Происшествия
В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области
Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.
RT на русском 13:03
Политика
CNN: Трамп настороженно относится к информации от шпионов
Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражал опасения по поводу того, что использование американской разведкой шпионов, действующих на чужой территории, может подорвать его личные отношения с лидерами этих государств, а также отзывался о таких людях как о предателях своей страны.
ТАСС 12:27
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10:15
Гаджеты
Apple представила Apple Watch Series 5
Новые Apple Watch 5 получили всегда включенный Always-on дисплей, встроенный компас, который работает без подключения к интернету.
The GEEK 13:52
Авто
Byton показала новый электрокроссовер с экраном на 48 дюймов
Китайский стартап Byton продемонстрировал участникам автосалона во Франкфурте собственный серийный электрокар под названием M-Byte.
Faktom 12:13
Политика
100 депутатов Украины вызваны на допрос по делу Порошенко
Депутатов Верховной рады Украины были вызваны на допрос Украинским Государственным бюро расследований (ГБР) по уголовному делу экс-президента страны Петра Порошенко.
Газета.Ru 11:17
Общество
Джек Ма ушел с поста главы Alibaba
Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.
Ведомости 05:07
Футбол
Фан-зоны Евро-2020 появятся в спальных районах Петербурга
Фан-зоны во время матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года появятся не только в центре Петербурга, но и в спальных районах города.
МР7.ру 14:02
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28