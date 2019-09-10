РПЛ
Soccer.ruСоболев назвал лучших игроков РПЛ
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о том, кого он считает лучшими игроками РПЛ: Шомуродов, Марио Фернандес и, наверное, Гильерме. Ранее нападающий рассказал, при каком условии он уйдет из самарского клуба.
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Соболев: «Были предложения в это трансферное окно, но я отказал. Если позовут в АПЛ, уйду»
Sport24.ruвчера в 13:15
Соболев: «Были предложения летом, но я отказал. Уйду из „Крыльев“, если поступит вариант из АПЛ»
Бомбардир.рувчера в 13:45
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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
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Лечение гипертензии может замедлить ухудшение интеллекта
Гипертензия представляет собой стойкое повышение кровяного давления до величины 140/90 и выше.
Naked Science 09 сентября в 11:55
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Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова.
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Защитник «Бостона» Маркус Смарт нашел схожесть между своим новым одноклубником Кембой Уокером и бывшим игроком «Селтикс» Айзейей Томасом.
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Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru 09 сентября в 16:31
Интернет
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Сотрудники компании по разработке антивирусного обеспечения Avast проанализировали запросы 937 приложений-фонариков.
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Следом за Филиппом Киркоровым певица Светлана Лобода тоже поздравила Александра Ревву, которому 10 сентября исполнилось 45 лет.
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Овечкин признан спортсменом года по версии GQ. Он обошел даже Хабиба
Sport24.ru вчера в 21:19
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Общество
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Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
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