РПЛ

Soccer.ruSoccer.ruСоболев назвал лучших игроков РПЛ

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о том, кого он считает лучшими игроками РПЛ: Шомуродов, Марио Фернандес и, наверное, Гильерме. Ранее нападающий рассказал, при каком условии он уйдет из самарского клуба.
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Соболев назвал топ-3 игроков РПЛ

Матч ТВ13:27

Соболев назвал топ-3 игроков РПЛ

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Sport24.ru13:15

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Соболев назвал лигу, в которой хотел бы продолжить карьеру

Спорт день за днем13:38

Соболев назвал лучших игроков РПЛ

Soccer.ru14:22

Соболев: «Были предложения летом, но я отказал. Уйду из „Крыльев“, если поступит вариант из АПЛ»

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США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
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Домработница Петросяна подозревает Степаненко в колдовстве

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Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
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Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.
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