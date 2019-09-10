РПЛ
Soccer.ruСоболев назвал лучших игроков РПЛ
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о том, кого он считает лучшими игроками РПЛ: Шомуродов, Марио Фернандес и, наверное, Гильерме. Ранее нападающий рассказал, при каком условии он уйдет из самарского клуба.
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Депутата избили в центре Москвы
Депутат совета по Муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru 14:40
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Газета.Ru 03:27
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Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
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Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру 06:55
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Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
В Сети возмутились выступлением певца Димы Билана на концерте в Самаре в честь Дня города. В комментариях вылился весь гнев фанатов.
Газета.Ru вчера в 16:31
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В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
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Apple представила три новые модели iPhone
В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации Apple представила три новые модели смартфонов.
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Названы девять опасных свойств зеленого чая
Специалисты рассказали о свойства зеленого чая, которые способны оказать негативный эффект на организм человека, сообщает МедикФорум.
Слово и Дело вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Невеста олигарха Владислава Доронина подтвердила беременность
Совсем скоро Кристина Романова подарит олигарху второго малыша. Модель уже не скрывает интересное положение.
StarHit.ru 14:30
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Стартовали продажи новой Chevrolet Captiva 2020
Компания General Motors объявила старт продаж кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
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Политика
В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке
Намерение украинского режиссера Олега Сенцова, ранее осужденного в России за терроризм и выданного в рамках обмена Киеву, приехать в Крым на танке говорит о его боязни России – пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Газета.Ru 15:27
Общество
В мэрию Москвы подали заявки на проведение митингов 21 и 22 сентября
В московскую мэрию поданы две заявки на проведение митинга против насилия и политического преследования и шествия за освобождение политических узников, сообщает член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале.
Ведомости вчера в 09:54
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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета 07:20
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
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Домработница Петросяна подозревает Степаненко в колдовстве
Аргументы недели 14:57
Футбол
Азмун помог Ирану обыграть Гонконг в отборе на ЧМ-2022
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун помог национальной сборной Ирана одержать победу над Гонконгом в отборочном матче на чемпионат мира по футболу 2022 года.
Нева Спорт 11:10
Космос
Умер российский астрофизик Леонид Ксанфомалити
На 88-м году жизни скончался российский астрофизик, специалист в области исследования планет Солнечной системы Леонид Ксанфомалити.
Невские Новости 13:07
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Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Футбол
Руководство «ПСЖ» собирается зимой продать Неймара
«ПСЖ» намерен зимой расстаться с бразильским нападающим команды Неймаром.
Матч ТВ 07:09
Политика
Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания
Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
РИА Новости 11:58
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области
Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.
РБК 11:43
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Политика
Мэром Сочи временно назначили Алексея Копайгородского
По данным ряда СМИ, Копайгородский одним из первых подал документы на избрание мэра Сочи, затем руководитель Городского собрания курорта Виктор Филонов заявил, что в списке кандидатов на пост мэра Олимпийской столицы всего два человека.
Бизнес-газета вчера в 04:31
Здоровье
В Приморье выявили новые очаги африканской чумы свиней
Новые очаги вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в Красноармейском и Пограничном районах Приморского края, сообщает во вторник пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
ТАСС вчера в 22:00
Здоровье
Миллионы британцев принимают препараты, которые могут вызывать привыкание
Многие британцы принимают препараты, которые потенциально могут вызывать привыкание — такие данные содержатся в опубликованном сегодня, 10 сентября, исследовании Управления здравоохранения Англии (PHE), подчиняющегося Министерству здравоохранения Великобритании.
Коммерсантъ 15:01