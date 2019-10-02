РПЛ
Bookmaker-ratings.ruСоболев не намерен переходить в ЦСКА или «Зенит»
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев отметил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА. Об этом футболист сообщил, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме». В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провел 11 матчей в чемпионате России и забил восемь мячей.
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Один из лучших бомбардиров чемпионата России отказался переходить в «Зенит»
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