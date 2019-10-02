Футбол
Bookmaker-ratings.ruСоболев не намерен переходить в ЦСКА или «Зенит»
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев отметил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА. Об этом футболист сообщил, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме». В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провел 11 матчей в чемпионате России и забил восемь мячей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Один из лучших бомбардиров чемпионата России отказался переходить в «Зенит»
Петербургский дневник07:24
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 12:27, Вашингтон
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Футбол
«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова
Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).
Sportbox.RU 07:43
Политика
Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера»
Украинская сторона сегодня в Минске поставила подпись в документе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
БИЗНЕС Online вчера в 12:54
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Политика
Путин не завидует положению Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.
Новый День 10:55
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джентльмены» Гая Ричи
NewInform 12:04
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru 12:18
Политика
Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН
Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы.
Ведомости 09:14
Происшествия
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.
РИА Новости 07:30
Игры
СМИ: Xbox Scarlett с PS5 имеют встроенные камеры и делают ставку на стриминг
Анонимный источник утверждает, что консоли будущего поколения делают ставку на стриминг.
Gmbox.ru 05:49
Происшествия
Пассажир трамвая зверски убил женщину-кондуктора во Владивостоке
Житель Владивостока избил до смерти женщину-кондуктора в трамвае.
ТВ Центр 01:52
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Транспорт
Собянин открыл две новые платформы на Белорусском вокзале для МЦД-1
Российская газета 09:57
Здоровье
Онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
RT на русском 09:30
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
Басманный суд арестовал до 30 ноября замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении не менее 250 млн рублей.
Интерфакс 12:20
Авто
Hyundai озвучила цены на автомобили по подписке
Новые автомобили 06:04
Политика
Депутаты из Норвегии хотят в Крым на поезде
Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
Русская Планета 07:50
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости вчера в 12:10
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Здоровье
Привиться от гриппа теперь можно в центре Одинцова. Специально для этого туда приехал ФАП
Телеканал 360° 04:19
Политика
Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»
Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
Экономика сегодня 02:51
Шоу-бизнес
Кети Топурия опубликовала чувственный снимок с новым возлюбленным
Певица прилюдно призналась в любви новому избраннику и разместила чувственное фото в блоге.
Комсомольская правда вчера в 10:04
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
Культура
Ушел из жизни чешский певец Карел Готт
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
REGNUM 04:38
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15