Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев отметил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА. Об этом футболист сообщил, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме». В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провел 11 матчей в чемпионате России и забил восемь мячей.

Соболев не намерен переходить в ЦСКА или «Зенит»

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