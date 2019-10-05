Футбол
Евро-футбол.руСоболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
Лучший футболист матча «Сочи» - «Крылья Советов» (0:2) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
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Для того, чтобы играть в Англии, надо как минимум играть за сборную. А Соболева туда пока не приглашают. Прошу вас: не надо распространять глупости, это смешно.
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Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
News.ru вчера в 11:49
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия
В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
Газета.Ru 02:58
Культура
Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
Вечерний курьер 02:17
Футбол
Руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова
Спорт-Экспресс вчера в 09:25
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН вчера в 22:38
Футбол
«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»
В следующем туре «Вест Хэм» проведет в гостях матч против «Эвертона», а «Кристал Пэлас» примет на своем поле «Манчестер Сити».
Матч ТВ вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Половина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками
Здоровье актрисы Натальи Бочкаревой заметно ухудшилось после задержания полицией.
Народные новости 03 октября в 19:04
Армия и оружие
National Interest назвал самые опасные российские бомбардировщики
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который пока находится в разработке «станет самым смертоносным бомбардировщиком в России», пишет журнал.
РБК вчера в 22:56
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Армия и оружие
В США оценили невероятную мощь российской ТОС «Буратино»
Американское информационно-аналитическое издание The National Interest высоко оценило тяжёлые российские огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» и «Буратино».
Слово и Дело 04 октября в 13:49
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск вчера в 09:09
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
РИА Новости 02:55
Хоккей
Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Московский Комсомолец вчера в 22:47
Политика
Туркмения отказала журналисту «Комсомольской правды» в визе на саммит СНГ
Журналисту "Комсомольской правды" Дмитрию Смирнову отказали в выдаче туркменской визы для работы на саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде, рассказал РИА Новости главный редактор издания Владимир Сунгоркин, отметив, что не понимает причин такого решения туркменской стороны.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
Наша версия 04 октября в 09:17
Происшествия
В Самаре автобус врезался в столб, семь человек пострадали
Автобус столкнулся с мачтой уличного освещения в Самаре, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:00
Общество
В Турции обратили внимание на русское слово из 32 букв
Турецкое издание Medya Günlüğü предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых длинных слов.
Lenta.ru 04:56
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 04 октября в 06:51
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Наука
Сырые овощи могут нанести вред кишечнику
Ученые, комментируя результаты своего исследования, объяснили, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, тогда как термически обработанные, наоборот, действуют на микробиом благотворно.
Вечерний курьер вчера в 09:55
Политика
В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.
RT на русском 04:30
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России 03 октября в 07:42
Авто
Названы популярные автомобили, которые лучше не покупать
Эксперты назвали популярные авто, которые лучше никогда не покупать.
МедиаПоток вчера в 07:01