Для того, чтобы играть в Англии, надо как минимум играть за сборную. А Соболева туда пока не приглашают. Прошу вас: не надо распространять глупости, это смешно.

Лучший футболист матча «Сочи» - «Крылья Советов» (0:2) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

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Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»

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