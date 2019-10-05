Футбол
Евро-футбол.руСоболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
Лучший футболист матча «Сочи» - «Крылья Советов» (0:2) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
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Для того, чтобы играть в Англии, надо как минимум играть за сборную. А Соболева туда пока не приглашают. Прошу вас: не надо распространять глупости, это смешно.
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Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Футбол
Реал — Гранада 4:2
Спорт-Экспресс 11:53
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Политика
Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией
США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
РИА Новости 16:47
Армия и оружие
National Interest назвал самые «опасные» российские бомбардировщики
Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.
РИА Новости 19:47
Авто
Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж
Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.
Новые автомобили вчера в 12:39
Политика
Посольство РФ: Задержанная в Иране журналистка не сообщала о проблемах
Задержанная в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик не сообщала посольству о своем приезде и возникших у нее проблемах с паспортом.
Российская газета вчера в 08:05
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Общество
В Риге люди вышли на шествие против «этногеноцида» из-за русских школ
В Риге прошла акция протеста в защиту образования на русском языке, организованная Русским союзом Латвии. Об этом сообщает портал lsm.lv.
РБК 09:06
Хоккей
«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ
Sport24.ru вчера в 22:01
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Здоровье
К чему может привести употребление мёда, установили диетологи
Диетологи установили, к чему может привести употребление мёда.
Пермь открытая 03 октября в 10:00
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке
Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.
ТК Звезда вчера в 19:44
Политика
Путин заявил о невозможности сдержать Китай
Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.
Московский Комсомолец 03 октября в 13:10
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова
Бывший президент Украины Петр Порошенко заключил договор с российским адвокатом Ильей Новиковым для защиты в ряде открытых уголовных дел.
РИА Новости вчера в 04:27
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с МКС на Землю
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с Международной космической станции на Землю.
Вечерняя Москва 03 октября в 08:23
Космос
Россвязь: спутники для «Экспресс-РВ» начнут создавать в 2020 году и запускать в 2023
Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" начнут создавать в следующем году, а их первые запуски произойдут в 2023 году.
Будущее России. Национальные проекты 03 октября в 06:09
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия вчера в 01:10
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили три авиабомбы времен ВОВ
В Крыму спасатели обезвредили сразу три авиационных бомбы времен Великой Отечественной войны, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 05:20
Шоу-бизнес
Певица Нюша возмущена упоминанием Егора Крида об их давнем романе
Нюша не понимает, почему Крид продолжает говорить об их давно минувших отношениях.
Территория новостей вчера в 10:00
Политика
В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Политика
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
Lenta.ru 12:19
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
WomanHit.ru вчера в 09:51
Единоборства
Появилось видео драки Емельяненко с Кокляевым
Александр Емельяненко, российский боец MMA, разместил на своей страничке в «Инстаграме» видеоролик, на котором демонстрируется конфликт с Михаилом Кокляевым, профессиональным паурлифтером.
Discover24 вчера в 03:17