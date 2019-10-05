Лучший футболист матча «Сочи» - «Крылья Советов» (0:2) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

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Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»

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Политика КНДР прекратила переговоры с США Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Рёнхап.

Транспорт Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".

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Игры На Android и iOS вышел Call of Duty Mobile Call of Duty: Mobile доступна на Android и iOS бесплатно, игру уже можно скачать.

Армия и оружие В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку» Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".