Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСоболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Крылья Советов» (0:2) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
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Соболев: «Интерес со стороны „Манчестер Юнайтед“? Такого не может быть»

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В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией

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Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Рёнхап.
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Цена вопроса – € 1,5 млн. 3 октября самый эксцентричный футболист современности Златан Ибрагимович отпраздновал очередной день рождения.
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Головкин оказался тяжелее Деревянченко

В ночь с 5 на 6 октября "Мэдисон Сквер Гарден" примет очередной вечер профессионального бокса, кард которого возглавит титульный поединок казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
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Четыре радиальные линии метро планируют продлить в Москве

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В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

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Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича

В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс 11:30
Происшествия

В здании МИД произошло задымление

РБК 16:31
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Учёные объяснили, почему не существует животных с тремя ногами

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Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
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Хидео Кодзима пообещал Урганту поработать с Михалковым и Ярмольником

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Известная российская модель Оксана Воеводина потребовала от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии 2 миллиона рублей в месяц в качестве алиментов.
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В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг

«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
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Рудковская показала фото со свадьбы Клюкиной

Кстати, по некоторой информации присутствующим запретили снимать на свадьбе и выкладывать фото и видеоматериалы в Сеть, однако на страницах Димы Билана и Яны Рудковской появились видеоролики и фотографии, сделанные на свадьбе.
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«Витесс» Слуцкого оказался сильнее «Утрехта»

В матче девятого тура голландской Эредивизии "Витесс" на своем поле принимал "Утрехт".
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Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».
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«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
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Корешков проиграл Ларкину на Bellator 229

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На Android и iOS вышел Call of Duty Mobile

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В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»

Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
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Зеленский заявил, что между Украиной и Белоруссией нет границ

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Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина

В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.
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