Для того, чтобы играть в Англии, надо как минимум играть за сборную. А Соболева туда пока не приглашают. Прошу вас: не надо распространять глупости, это смешно.

Лучший футболист матча «Сочи» - «Крылья Советов» (0:2) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

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Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»

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Наука Названы безопасные страны в случае апокалипсиса «Островные страны обладают свойствами, которые могут сделать их убежищами в случае катастрофической глобальной пандемии, из которых может вырасти новая цивилизация», — объяснили ученые.

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Религия Российских детей захотели учить церковнославянскому языку вместо английского В РПЦ призвали родителей сначала учить детей церковнославянскому языку, а «потом, может быть, греческому», но не английскому.

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