Футбол
Евро-футбол.руСоболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
Лучший футболист матча «Сочи» - «Крылья Советов» (0:2) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
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Для того, чтобы играть в Англии, надо как минимум играть за сборную. А Соболева туда пока не приглашают. Прошу вас: не надо распространять глупости, это смешно.
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Дмитрий Селюк: «Соболев в „МЮ“? Не надо распространять глупости, это смешно»
Sportbox.RUвчера в 16:46
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По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
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Двух россиян посадили на шесть с половиной лет за пикет
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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
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Следующая жертва: галактика Андромеда поглотит Млечный Путь
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РЕН ТВ вчера в 19:47
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