Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСоболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Крылья Советов» (0:2) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
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Дмитрий Селюк
Для того, чтобы играть в Англии, надо как минимум играть за сборную. А Соболева туда пока не приглашают. Прошу вас: не надо распространять глупости, это смешно.
— Дмитрий СелюкSports.ru вчера в 17:31

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