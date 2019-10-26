Футбол
Матч ТВСоболев рассказал, что в 18 лет был близок к завершению карьеры
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, что в 18 лет после отказа нескольких клубов взять его в команду был близок к завершению карьеры.
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Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Кировской области
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области погибли четыре человека, ещё девять пострадали.
RT на русском 12:10
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Российская газета 10:38
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН вчера в 03:40
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 24 октября в 06:47
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку
Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт
РИА Новости 09:49
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия 24 октября в 12:16
Фигурное катание
Трусова заняла третье место в короткой программе на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова заняла третье место по итогам короткой программы на втором этапе Гран-при Skate Canada.
LiveResult.Ru вчера в 22:58
Происшествия
Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановили
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу в Пермском крае легкомоторного самолета.
Известия 11:20
Общество
На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»
Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.
Газета.Ru 11:28
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 09:53
Автоспорт
На Гран-при Мексики состоятся третья свободная практика и квалификация
Нева Спорт вчера в 22:03
Армия и оружие
Эрдоган не исключил новой операции в случае срыва договорённостей
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция возобновит операцию на северо-востоке Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведённого им времени.
RT на русском 12:02
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru 11:36
Политика
Леонид Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
Агентство «Укринформ» в пятницу опубликовало заявление представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, в котором он высказал мнение, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в регионе.
Военное дело вчера в 20:18
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК 04:38
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Музыка
Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан
В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».
Известия 09:59
Единоборства
Демиан Майя победил Бена Аскрена удушающим приемом
Allboxing.ru 10:58
Технологии
Windows 10X от Microsoft может появиться на ноутбуках
Новая операционная система Windows 10X может появиться на традиционных ноутбуках.
Актуальные Новости 10:09
Экономика
Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия 24 октября в 17:01
Экономика
Завод Pozis потребовал от Госдумы равных льгот с иностранцами
Зеленодольский завод Pozis направил в Госдуму РФ ряд предложений по выравниванию на рынке условий работы по сравнению с иностранными производителями, пользующимися льготами режимов ТОСЭР.
Реальное время 06:30
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета 24 октября в 14:06
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.
RT на русском 11:06
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова
Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Gorodovoy.spb.ru вчера в 08:36