Футбол
Матч ТВСоболев рассказал о звездной болезни в прошлом сезоне
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал о звездной болезни, случившейся с ним в прошлом сезоне.
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Политика
Они преступники: в ВСУ осудили встречу Зеленского с боевиками на Донбассе
Евразия Daily 11:28
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru 02:36
Музыка
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Авто
Россияне потратили 180 млрд рублей на покупку машин из B-сегмента
В период с января по конец сентября россияне потратили на компактные автомобили 180 млрд рублей, что позволило сегменту занять второе место по выручке после кроссоверов и внедорожников.
CarsWeek.ru 08:10
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону российско-турецкие переговоры
Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе беседы Путин проинформировал своего французского коллегу о российско-турецких переговорах в Сочи, сообщили в пресс-службе Кремля.
Аргументы и Факты 10:49
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК 04:38
Происшествия
Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 04:46
Армия и оружие
Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса
Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда вчера в 11:50
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 09:53
Футбол
«Ахмат» и «Арсенал» не выявили победителя
Матч 14-го тура РПЛ между «Ахматом» и тульским «Арсеналом» завершился вничью. Игра, проходившая в Грозном, закончилась со счетом 1:1.
ProstoProSport 11:21
Футбол
Кузяев имел предварительный разговор с Рибалтой о продлении контракта
С Рибалтой был предварительный разговор, но пока никакой конкретики нет. Хотелось бы продолжить выступать за „Зенит“.
Нева Спорт 10:15
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт
РИА Новости 09:49
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»
Глава Минэнерго России Александр Новак и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщали, что российская компания предлагала украинской мировое соглашение и «нулевой вариант» по отзыву всех исков.
Известия вчера в 21:10
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Российская газета 10:38
Происшествия
В Британии задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
РИА Новости вчера в 08:12
Автоспорт
В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек
В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca.
РИА Новости 11:22
Футбол
«Тамбов» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Коммерсантъ 09:09
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Политика
Зеленский вновь сменил главу Луганской областной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за три месяца сменил главу Луганской областной государственной администрации.
RT на русском 10:00
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку
Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» не смог обыграть на выезде «Вест Хэм»
В матче десятого тура Английской премьер лиги (АПЛ) лондонский "Вест Хэм Юнайтед" принял на своем поле "Шеффилд Юнайтед".
Газета.Ru 12:08
Происшествия
В Петербурге суд отправил домой полицейского по делу о передаче взятки
Ранее «Мойка78» писала, что суд отпустил из-под стражи сотрудника ГСУ СК РФ по Петербургу Алексея Шиманского, который также проходит по делу о посредничестве во взяточничестве.
Мойка78 11:59
Происшествия
Обманувший тысячи дольщиков застройщик сбежал из-под ареста
В Краснодаре побег из-под домашнего ареста совершил застройщик, обманувший тысячи дольщиков.
Ридус 10:47