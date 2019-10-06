РПЛ
Российская газетаСоболев вызван в сборную России
Главный тренер сборной России в экстренном порядке вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ нынешнего сезона Александра Соболева, забившего 10 мячей. Форвард "Крыльев Советов" заменит в составе команды получившего повреждение нападающего "Локомотива" Федора Смолова.
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Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
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Политика
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Lenta.ru 06:22
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В черепах людей обнаружено золотое сечение
Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Ugpressa.ru 04 октября в 15:36
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Футбол
«Локомотив» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч 12-го тура РПЛ
Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Арсенал» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Чемпионат 04:45
Политика
Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался его украинский коллега Владимир Зеленский.
Известия 09:13
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Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустит матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за недомогания и температуры.
Спорт-Экспресс 09:05
Музыка
Умер легендарный барабанщик из группы Cream Джинджер Бейкер
В возрасте 80 лет скончался барабанщик известной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер, сообщает Mirror со ссылкой на его родных.
Радио Sputnik 07:52
Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Политика
Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17
Посол Украины в Нидерландах заявил, что Киеву нечего скрывать по делу MH17.
ИА Новороссия 06:40
Политика
Песков пояснил, почему Путин ответил на выкрик журналистки «Рустави 2»
Представительница телеканала поинтересовалась, когда РФ начнет выводить войска с территории Абхазии и Южной Осетии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин ответил журналистке "Рустави 2", несмотря на то, что вопрос она просто выкрикнула.
SM News 08:58
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Общество
Покрас Лампас восстановил свой арт-объект в Екатеринбурге
Художник-каллиграф Покрас Лампас восстановил свой арт-объект на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге.
Коммерсантъ 02:48
Общество
РПЦ призвала учить детей церковнославянскому языку вместо английского
Священнослужитель заявил, что основой русского языка является церковнославянский и там «надо выучить два десятка слов».
9111.ru 09:37
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Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября
Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
Интерфакс 03 октября в 11:19
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи
Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:15
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
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Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio.
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В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
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Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Транспорт
Александр Беглов рассказал о развитии метро Петербурга
Губернатор Северной столицы Александр Беглов поделился с петербуржцами планами развития транспортной инфраструктуры города.
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Армия и оружие
Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч
Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
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В Samsung снизили цены на смартфоны Galaxy S10
Samsung снизила цены на топовые версии смартфонов Galaxy S10, а точнее на модели с самым большим объёмом памяти.
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Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
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