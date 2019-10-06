с чего всё началось

Главный тренер сборной России в экстренном порядке вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ нынешнего сезона Александра Соболева, забившего 10 мячей. Форвард "Крыльев Советов" заменит в составе команды получившего повреждение нападающего "Локомотива" Федора Смолова.

Наука Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.

Наука В черепах людей обнаружено золотое сечение Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.

Политика В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера» На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».

Политика Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского Президент России Владимир Путин заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался его украинский коллега Владимир Зеленский.

Футбол ЦСКА — Ростов 0:1 (1-й тайм) Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустит матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за недомогания и температуры.

Музыка Умер легендарный барабанщик из группы Cream Джинджер Бейкер В возрасте 80 лет скончался барабанщик известной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер, сообщает Mirror со ссылкой на его родных.

Политика МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

Политика Песков пояснил, почему Путин ответил на выкрик журналистки «Рустави 2» Представительница телеканала поинтересовалась, когда РФ начнет выводить войска с территории Абхазии и Южной Осетии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин ответил журналистке "Рустави 2", несмотря на то, что вопрос она просто выкрикнула.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.

Общество Покрас Лампас восстановил свой арт-объект в Екатеринбурге Художник-каллиграф Покрас Лампас восстановил свой арт-объект на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге.

Общество РПЦ призвала учить детей церковнославянскому языку вместо английского Священнослужитель заявил, что основой русского языка является церковнославянский и там «надо выучить два десятка слов».

Общество Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Происшествия В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Политика Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio.

Армия и оружие Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Транспорт Александр Беглов рассказал о развитии метро Петербурга Губернатор Северной столицы Александр Беглов поделился с петербуржцами планами развития транспортной инфраструктуры города.

Армия и оружие Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.

Гаджеты В Samsung снизили цены на смартфоны Galaxy S10 Samsung снизила цены на топовые версии смартфонов Galaxy S10, а точнее на модели с самым большим объёмом памяти.