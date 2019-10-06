с чего всё началось

Как и сообщал «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Об этом информирует официальный сайт РФС.

Политика ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Экономика В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.

Экономика Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.

Кино Warner Bros. снимет два фильма по миру «Матрицы» Студия Warner Bros. не ограничится одним фильмом по миру «Матрицы». Как сообщает Kinonews.ru, на студии планируют два «матричных» проекта.

Происшествия Иркутская таможня возбудила дело по факту контрабанды леса Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.

Армия и оружие США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии, об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Шоу-бизнес Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.

Политика Экс-глава МИД Латвии осудил правительство за позор на весь мир Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс выразил мнение, что правительство позорит страну на международной арене. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

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Общество Российским «террористам» пересчитают зарплату Граждане России, которые попали в «список террористов и экстремистов», станут получать не фиксированные 10 тысяч рублей в месяц из полученной зарплаты, а сумму, соответствующую региональному прожиточному минимуму.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.