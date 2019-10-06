с чего всё началось

Армия и оружие США не примут участие в военной операции Турции на севере Сирии Вооруженные силы США не будут поддерживать и участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, сообщил Белый дом.

Политика Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.

Политика Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза» Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.

Наука Названы самые безопасные страны при апокалипсисе В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.

Общество Счета 24 муниципалитетов в Забайкалье заблокировали из-за долгов Месяц назад заблокированными были 42 бюджетных учреждения из-за долга в 32 миллиона рублей, под угрозой блокировки находились счета 314 учреждений на сумму 27 миллионов рублей.

Экономика Лишние электросети тянут средства Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.

Здоровье В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.

Происшествия Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Здоровье Ученые: Умеренное употребление алкоголя не приводит к деменции Ученые из школы общественного здравоохранения Гарвардского университета выяснили, что пожилые люди, которые, употребляют ежедневно от одного до двух бокалов алкоголя, имеют точно такие же шансы на развитие когнитивных расстройств (старческую деменцию), как и их сверстники, которые редко употребляют спиртное.

Космос Ситуация с обновлением GPS Джонатан Колдуэлл, вице-президент Lockheed Martin Space по навигационным системам, представил агентству GPS World обновлённую версию всего семейства GPS III.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Футбол Слуцкий назвал себя нетипичным русским Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.

Единоборства Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко 5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.

Происшествия Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.

Политика Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.