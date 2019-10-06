Футбол
Московский КомсомолецЧерчесов вызвал Соболева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.
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Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 08:53
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 09:02
Армия и оружие
США не примут участие в военной операции Турции на севере Сирии
Вооруженные силы США не будут поддерживать и участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, сообщил Белый дом.
Коммерсантъ 23:26
Политика
Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге
В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 17:53
Спорт
Вот это тела! Показываем фото самых красивых девушек и самых мускулистых парней со всей России
В воскресенье, 6 октября, в ДИВСе собралось неприлично много красивых и мускулистых людей — здесь прошли соревнования по бодибилдингу.
Екатеринбург Онлайн 16:41
Политика
Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»
Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс 05:48
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00
Общество
Счета 24 муниципалитетов в Забайкалье заблокировали из-за долгов
Месяц назад заблокированными были 42 бюджетных учреждения из-за долга в 32 миллиона рублей, под угрозой блокировки находились счета 314 учреждений на сумму 27 миллионов рублей.
Чита.Ру 23:40
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском 22:23
Экономика
Лишние электросети тянут средства
Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
Коммерсантъ 18:25
Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением
Известия 04 октября в 23:20
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru 14:34
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК 22:45
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Здоровье
Ученые: Умеренное употребление алкоголя не приводит к деменции
Ученые из школы общественного здравоохранения Гарвардского университета выяснили, что пожилые люди, которые, употребляют ежедневно от одного до двух бокалов алкоголя, имеют точно такие же шансы на развитие когнитивных расстройств (старческую деменцию), как и их сверстники, которые редко употребляют спиртное.
Российская газета 04 октября в 03:35
Космос
Ситуация с обновлением GPS
Джонатан Колдуэлл, вице-президент Lockheed Martin Space по навигационным системам, представил агентству GPS World обновлённую версию всего семейства GPS III.
Вестник ГЛОНАСС 04 октября в 12:46
Волейбол
Российские волейболисты победили египтян на Кубке мира
Весь спорт 02:57
Общество
Нобелевская неделя стартует в Стокгольме 7 октября
Экономика сегодня 17:37
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Футбол
Слуцкий назвал себя нетипичным русским
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
RT на русском вчера в 17:50
Музыка
Звезда «Уральских пельменей» посмеялся над «провалом» своего клипа
URA.Ru вчера в 11:49
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Единоборства
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru 00:06
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области
Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.
Ведомости 04:26
Политика
Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией
США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
РИА Новости вчера в 16:47
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском
В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.
РЕН ТВ 04 октября в 12:51