с чего всё началось

Как и сообщал «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Об этом информирует официальный сайт РФС.

Общество Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.

Происшествия В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.

Экономика ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков Ассоциация «Финтех» (создана по инициативе Банка России и объединяет основных участников рынка) передала в ЦБ предложения отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой регулятор объявил в сентябре.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Технологии В «Билайне» подтвердили утечку базы данных абонентов ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") ведет расследование того, как база данных нескольких миллионов абонентов проводного интернета попала в Сеть.

Общество Российским «террористам» пересчитают зарплату Граждане России, которые попали в «список террористов и экстремистов», станут получать не фиксированные 10 тысяч рублей в месяц из полученной зарплаты, а сумму, соответствующую региональному прожиточному минимуму.

Политика Путин в компании Шойгу прогулялся по сибирской тайге Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу, на распространенных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой, а также собирают грибы.

Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Политика Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Экономика В РФ второй месяц подряд снизились потребительские цены В сентябре существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции на 6,3% (в сентябре 2018 года - удешевление на 6,8%).

Экономика Вице-премьер Дмитрий Козак разработал законопроект о защите инвестиций Законопроект «О поощрении и защите частной инвестиционной деятельности в России», как сообщает «Коммерсантъ» 7 октября, еще не вносился на рассмотрение в правительство.

Политика Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве В Киеве таксист отказался подвозить бывшего президента Украины Петра Порошенко, который после акции на майдане решил покинуть площадь не на личном транспорте.

Единоборства Головкин по очкам победил Деревянченко В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.

Экономика Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.

Общество Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Общество Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты Роспотребнадзор сообщает, что продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть опасен по многим причинам.