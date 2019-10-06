с чего всё началось

Как и сообщал «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Об этом информирует официальный сайт РФС.

Армия и оружие Трамп рассказал о разработке новых вооружений В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.

Шоу-бизнес 59-летний Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с 4-летием 59-летний Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с 4-летием Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова официально зарегистрировали свои отношения осенью 2010 года.

Единоборства Россиянин Устинов может стать новым соперником Усика Новым соперником украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика может стать российский спортсмен Александр Устинов.

Происшествия Истребитель F-16 разбился в Германии Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия Сестры Хачатурян показали, как убивали отца Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Наука Ученые нашли самый простой способ борьбы с глобальным потеплением, но он вам не понравится Как полагают ученые, на животноводство приходится 15% мировых выбросов углекислого газа, что приблизительно равно выбросам всех автомобилей, поездов, кораблей и самолетов на планете.

Политика В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.

Шоу-бизнес Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.

Космос Сатурн превзошел Юпитер по количеству лун До сих пор лидером по числу лун являлся Юпитер. У него насчитывается 79 спутников.

Общество Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.

Гаджеты Google запретит производителям выпускать смартфоны на Android 9 Документ GMS Requirements последней версии регламентирует технические требования, которым должны соответствовать смартфоны и планшеты на базе Android, чтобы получить одобрение от Google и установить на устройства Google Mobile Services.

Армия и оружие Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Армия и оружие Командиры ВКС получили указание убрать из кабинетов цветы и картины Командиры воинских частей Воздушно-космических сил с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин получили указание от главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина убрать из своих кабинетов цветы и картины.

Общество На Запашного пожаловались в СК после иска из-за высказываний Доренко В заявлении «Творческого объединения цирковых коллективов» речь идет об иске, который был подан к учредителю радиостанции «Говорит Москва» из-за слов журналиста Сергея Доренко о «звереубийце» Запашном.

Космос Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Политика Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.

Армия и оружие Киев обвинил Москву в обмане трибунала по задержанным близ Керчи кораблям Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Воронченко в интервью «Украинским новостям» заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских кораблей, которые были отбуксированы на российскую территорию после конфликта в Керченском проливе.

Политика Опубликованы отпускные фото Владимира Путина в Сибири Путин погулял по тайге, собирал грибы, поднялся в горы. Фото опубликованы на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.

Общество Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.

Хоккей Скандально известная Соня Гудим возвращается в «Трактор» Челябинский хоккейный клуб «Трактор» объявил о возвращении под своды ледовой арены известной ведущей микст-зоны Сони Гудим.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.

Киберспорт В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы 7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.