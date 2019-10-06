с чего всё началось

Как и сообщал «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Об этом информирует официальный сайт РФС.

Общество Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.

Политика Путин и Шойгу провели краткий отпуск в сибирской тайге Путин покинет тайгу с маленьким сувениром — шишкой сибирского кедра. Краткий отдых на природе Путин осуществил накануне своего дня рождения.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Политика Командующий КСИР предрек США крах из-за отсутствия стратегии В США наблюдается начало постепенной смерти этой страны, утверждает командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».

Технологии PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.

Шоу-бизнес Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.

Армия и оружие Эрдоган сообщил о готовности Турции к операции в Сирии «Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

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Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Шоу-бизнес Элтон Джон рассказал о борьбе с раком 72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

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Политика Американская разведка получила новые показания против Трампа Еще один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил адвокат Марк Заид в интервью ABC News.

Происшествия На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.

Экономика Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.

Наука В Татарстане обнаружили древнейшие микробы чумы Палеогенетики воссоздали геномы чумной палочки, которые были получены из останков XIV-XVII веков, найденных в некоторых регионах Европы.

Футбол Названа причина срыва пресс-конференции после матча «Ростов» — ЦСКА PR-директор футбольного клуба «Ростов» Денис Штанько объяснил причину, по которой главный тренер Валерий Карпин ушел с пресс-конференции после матча с ЦСКА, сообщается на сайте ростовского клуба.

Общество Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.