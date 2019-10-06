с чего всё началось

Пресс-служба сборной России сообщила, что форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев был вызван в расположение национальной команды. Там он заменит форварда "Локомотива" Фёдора Смолова, он получил травму в матче РПЛ с "Арсеналом". Соболев является лучшим бомбардиром РПЛ.

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Общество Крафтовое пиво в России оказалось под угрозой запрета С 2021 года в силу вступает новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, однако в нем производство крафтового пива не предусмотрено.

Политика В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Общество Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.

Политика Александр Калашников назначен директором ФСИН Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.

Общество MediaScope впервые проанализировала аудиторию ТВ в малых городах Жители в городах с населением 100 000 человек смотрят телевизор почти четыре часа в день – 3 часа 47 минут против 3 часов 11 минут у зрителей в крупных городах, сообщила аналитическая компания MediaScope по итогам наблюдений в августе – сентябре этого года.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам Чуть позже с официальным заявлением выступил и ее директор Стас Христов, который попросил публику не спекулировать болезнью артистки.

Происшествия Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.

Недвижимость Новостройки в России подорожали почти на 12% за год С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Происшествия Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Единоборства Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.

Интернет В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку В WhatsApp нашли очередную уязвимость, которая дает право читать чужие переписки.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки книг Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении в стране возрастной маркировки к первому чтению и предлагают теперь ввести систему более общих рекомендаций ограничений по возрасту.

Здоровье Инвалиды вынуждены сползать по лестнице больницы без пандуса К персоналу медучреждения у пациентов претензий нет, "но техническая оснащенность на очень низком уровне".В больнице отказались прокомментировать инцидент, добавив, что "все уже в курсе".

Футбол Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за полмиллиона Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что в бытность игроком петербургского "Динамо" ему поступило предложение поучаствовать в договорном матче, который должен был пройти под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Происшествия ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Единоборства Соперник Усика Спонг провалил допинг-тест перед боем Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Тайрон Спонг, являющийся соперником Александра Усика в дебютном поединке украинца в супертяжелом весе, провалил свой допинг-тест.