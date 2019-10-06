Футбол

Sport.ruSport.ruСоболев вызван в сборную России вместо травмированного Смолова

Россия — Шотландия
10 октября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Пресс-служба сборной России сообщила, что форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев был вызван в расположение национальной команды. Там он заменит форварда "Локомотива" Фёдора Смолова, он получил травму в матче РПЛ с "Арсеналом". Соболев является лучшим бомбардиром РПЛ.
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в расположение команды форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Кипра, говорится
 в сообщении сборной в Twitter.
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