с чего всё началось

Нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева вызвали в сборную России по футболу на матчи отборочного турнира Евро-2020. Он заменит в этом списке Федора Смолова, который получил травму, сообщает РИА "Новости". Соболев в начале сезона стал одним из лучших бомбардиров.

Соболева вызвали в сборную России по футболу вместо Смолова

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