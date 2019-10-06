РПЛ
РЕН ТВСоболева вызвали в сборную России по футболу вместо Смолова
Нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева вызвали в сборную России по футболу на матчи отборочного турнира Евро-2020. Он заменит в этом списке Федора Смолова, который получил травму, сообщает РИА "Новости". Соболев в начале сезона стал одним из лучших бомбардиров.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
РИА Новости 11:53
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Российская газета 08:43
Футбол
Россияне заняли шестое место в медальном зачёте ЧМ по лёгкой атлетике
Победу в медальном зачёте одержала сборная США — 14 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые.
RT на русском 15:39
Здоровье
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости 13:02
Технологии
PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM 04 октября в 19:03
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Политика
В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера»
Российская газета 08:35
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04 октября в 04:58
Политика
Расторгуев рассказал, как пытался вручить Путину сто долларов
Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев рассказал, как пытался отдать президенту Владимиру Путину сто долларов.
РИА Новости 12:50
Космос
Жрёт звезды. В космосе нашли галактику-каннибала
В космосе нашли галактику-каннибала Знаки древнего пира написаны на звездах, которые вращаются вокруг Андромеды, – это шаровые скопления, их и втягивает галактика.
ГТРК Южный Урал 12:17
Транспорт
В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры
В правила дорожного движения (ПДД) внесут новый термин — "средства индивидуальной мобильности", пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Футбол
Глушаков показал фото из бани и подколол жену
Тихонову-младшему @tikhonov.mike17 провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники 😂 Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани».
Нева Спорт 15:44
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Общество
Кодзима представил Death Stranding на «ИгроМире»
News.ru вчера в 10:20
Происшествия
Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал Елену Малышеву
ГлобалМСК.ру 13:57
Культура
Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
Вечерний курьер 02:17
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Футбол
«Краснодар» хочет вернуть Комличенко
Нева Спорт 13:19
Политика
Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17
Посол Украины в Нидерландах заявил, что Киеву нечего скрывать по делу MH17.
ИА Новороссия 06:40
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29