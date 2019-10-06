с чего всё началось

Пресс-служба сборной России сообщила, что форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев был вызван в расположение национальной команды. Там он заменит форварда "Локомотива" Фёдора Смолова, он получил травму в матче РПЛ с "Арсеналом". Соболев является лучшим бомбардиром РПЛ.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым.

Происшествия Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.

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Политика Абэ заявил о распространении на южные Курилы суверенитета Японии Премьер-министр Японии заявил, что позиция официального Токио по этому вопросу остается неизменной: в его стране считают, что суверенитет Японии распространяется на южные Курилы.

Политика Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга — участника полета, который сорвался из-за аварии ракеты "Союз-ФГ".

Политика Шестой комитет ООН приостановил работу из-за невыдачи виз делегатам Ранее Первый комитет Генассамблеи ООН приостановил работу из-за ситуации с невыдачей виз США части российской делегации, которая собиралась принять участие в работе комитета.

Политика Песков прокомментировал идею подключения США к «нормандскому формату» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников.

Экономика Экс-глава «Магнита» нашла новую работу Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Происшествия Басманный суд продлил домашний арест Майкла Калви Басманный суд Москвы во вторник продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Космос Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5П», которая будет способна выводить на орбиту корабль «Орел», завершится к концу 2019 года.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии.

Здоровье Врачи рассказали, как желудок может предупредить о сердечном приступе Признак сердечного приступа моет быть и тошнота, а также боль в спине (чаще с левой стороны и боль в плече).

Интернет Роскачество составило рейтинг мессенджеров Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.

Шоу-бизнес Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.