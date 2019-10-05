РПЛ

Sports.ruSports.ruСоболев забил 10-й мяч в РПЛ и обошел Шомуродова в гонке бомбардиров

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев сделал дубль в матче 12-го тура РПЛ против "Сочи" (2:0). Эти голы стали 9-м и 10-м для Соболева в этом сезоне чемпионата России. Форвард обогнал по забитым мячам нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова (9 голов) в гонке бомбардиров РПЛ.
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