Футбол
Матч ТВСоболев заявил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, где хочет продолжить карьеру.
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Один из лучших бомбардиров чемпионата России отказался переходить в «Зенит»
Петербургский дневниквчера в 07:24
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Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» про Харли Квинн
RuNews24.ru вчера в 03:44
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Откровенное интервью актриса Анастасия Заворотнюк даст на телевидении возможно уж в ближайшее время, об этом говорил концертный директор артистки Стас Христов.
Ugpressa.ru 01 октября в 16:38
Экономика
Продукты питания к концу года могут подорожать на 3-3,5 процента
По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), рост цен на продукты питания по итогам года составит 3-3,5 процента.
Российская газета 01:40
Общество
Москвич подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Один из москвичей обратился в Пресненский районный суд с иском к компании Apple, обвинив её в «доведении до гомосексуализма».
Журналистская правда вчера в 08:44
Политика
Британия ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Политика
Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании
Одни ехидно предположили, что он эспандер в кармане качает, другие порадовались, что хоть один человек в Раде делом занимается.
Телеканал 360° вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Гуф рассказал Ксении Собчак о своих страхах
Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, стал участником передачи Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!», выходящей на YouTube канале телеведущей.
NewInform 03:09
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Армия и оружие
СК и RT расскажут о преступлениях украинских силовиков в Донбассе
Следственный комитет России и издание RT создают совместный проект, который будет освещать преступления украинских военных против мирных жителей юго-востока страны.
Экономика сегодня 03:03
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Происшествия
Власти Ирака ввели в Багдаде комендантский час
REGNUM вчера в 19:13
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 01 октября в 11:58
Экономика
Изменился срок сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
Расчет 6-НДФЛ по итогам года нужно будет представлять не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, а не 1 апреля, как было до сих пор.
Главная книга 30 сентября в 04:52
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 01 октября в 11:33
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» арестовали в Москве
Басманный суд Москвы взял под стражу заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова.
News.ru вчера в 12:33
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 01 октября в 03:20
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда вчера в 12:42
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Наука
Физики рассчитали свойства квазипериодических бозонных звезд
N+1 01 октября в 11:51
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru вчера в 16:53
Кино
Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину
Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24