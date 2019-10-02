Футбол
Матч ТВСоболев заявил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, где хочет продолжить карьеру.
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Один из лучших бомбардиров чемпионата России отказался переходить в «Зенит»
Петербургский дневниквчера в 07:24
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Общество
В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Гаджеты
Новый смартфон от Microsoft Surface Duo получил два экрана
Компания Microsoft на презентации в Нью-Йорке продемонстрировала новый смартфон Surface Duo, оснащенный двумя сенсорными дисплеями.
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
Футбол
РФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе
25 сентября "Камаз" в домашнем матче 1/16 финала Олимп - Кубка России проиграл московскому "Спартаку" со счетом 1:2. Болельщиков красно-белых запустили на сектор, огороженный железной сеткой, после чего заперли входы на трибуну.
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
Происшествия
Сбербанк проводит расследование возможной утечки данных клиентов
Сбербанк прокомментировал информацию об утечке персональных данных клиентов.
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
Транспорт
Трутнев поручил решить вопрос с парковками во Владивостоке
Происшествия
В редакции дагестанской газеты «Черновик» проходят обыски
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов о либерализме
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» поправил журналиста NBC News Кира Симмонса, который выступает модератором дискуссии.
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России.
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
Армия и оружие
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Политика
ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
Политика
СФ выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму
В Совете Федерации заявили о том, что пик иностранного вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии СФ РФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
Единоборства
Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами
Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков стал серебряным призером на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе, повторив, таким образом, результат прошлого чемпионата мира, который в 2017 году состоялся в Лондоне.
Хоккей
Голы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме взял верх над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.