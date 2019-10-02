Соболев заявил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА

Общество В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

Культура Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019 Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.

Футбол РФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе 25 сентября "Камаз" в домашнем матче 1/16 финала Олимп - Кубка России проиграл московскому "Спартаку" со счетом 1:2. Болельщиков красно-белых запустили на сектор, огороженный железной сеткой, после чего заперли входы на трибуну.

Политика В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.

Политика Украина возобновила импорт электроэнергии из России Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России.

ЖКХ Названы способы сэкономить на оплате отопления в России В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Экономика Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

Политика СФ выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму В Совете Федерации заявили о том, что пик иностранного вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии СФ РФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Единоборства Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.

Единоборства Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков стал серебряным призером на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе, повторив, таким образом, результат прошлого чемпионата мира, который в 2017 году состоялся в Лондоне.