Футбол

Матч ТВМатч ТВСоболев заявил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, где хочет продолжить карьеру.
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Один из лучших бомбардиров этого сезона РПЛ не хочет переходить в «Зенит»

Газета.Ruвчера в 08:12

Соболев готов перейти в «Зенит» или ЦСКА

Sport.ruвчера в 12:59

Соболев назвал Игнашевича самым сложным соперником

Чемпионатвчера в 11:29

Соболев заявил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА

Матч ТВвчера в 08:15

Соболев не собирается переходить в «Зенит» или ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 13:56

Соболев заявил, что не собирается переходить в ЦСКА или «Зенит»

Советский спортвчера в 07:41

Один из лучших бомбардиров чемпионата России отказался переходить в «Зенит»

Петербургский дневниквчера в 07:24
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Общество

В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
РБК 02:02
Происшествия

В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину

REGNUM вчера в 09:10
Происшествия

Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

Газета.Ru вчера в 09:52
Гаджеты

Новый смартфон от Microsoft Surface Duo получил два экрана

Компания Microsoft на презентации в Нью-Йорке продемонстрировала новый смартфон Surface Duo, оснащенный двумя сенсорными дисплеями.
NewInform вчера в 13:50
Культура

Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019

Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС вчера в 14:49
Футбол

РФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе

25 сентября "Камаз" в домашнем матче 1/16 финала Олимп - Кубка России проиграл московскому "Спартаку" со счетом 1:2. Болельщиков красно-белых запустили на сектор, огороженный железной сеткой, после чего заперли входы на трибуну.
ТАСС вчера в 09:13
Армия и оружие

СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России

РБК вчера в 13:02
Происшествия

Сбербанк проводит расследование возможной утечки данных клиентов

Сбербанк прокомментировал информацию об утечке персональных данных клиентов.
Газета.Ru 01:09
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском вчера в 04:52
Транспорт

Трутнев поручил решить вопрос с парковками во Владивостоке

РИА Новости 01:52
Происшествия

В редакции дагестанской газеты «Черновик» проходят обыски

ТагилСити.ру вчера в 04:43
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец вчера в 07:02
Политика

Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов о либерализме

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» поправил журналиста NBC News Кира Симмонса, который выступает модератором дискуссии.
РБК вчера в 11:17
Политика

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России.
Газета.Ru вчера в 17:26
ЖКХ

Названы способы сэкономить на оплате отопления в России

В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
REGNUM 01:47
Армия и оружие

Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире

Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия вчера в 21:12
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Кино

Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры

ИА InterMedia 01 октября в 13:58
Экономика

Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook

Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru вчера в 03:00
Политика

ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК вчера в 16:14
Политика

СФ выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму

В Совете Федерации заявили о том, что пик иностранного вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии СФ РФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.
KM.ru 01:41
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru вчера в 01:22
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Единоборства

Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Единоборства

Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами

Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков стал серебряным призером на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе, повторив, таким образом, результат прошлого чемпионата мира, который в 2017 году состоялся в Лондоне.
Коммерсантъ вчера в 23:24
Хоккей

Голы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме взял верх над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:24
Политика

Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 18:13
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