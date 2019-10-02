Соболев заявил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА

Политика Трамп захотел поладить с Россией Политик заявил, что никто не действует жестче по отношению к России, чем он сам.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.

Армия и оружие СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.

Политика Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании «Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.

Политика Лавров: плана Б по минским соглашениям быть не может Как сообщает Первый канал, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами прокомментировал подписание в Минске "формулы Штайнмайера" и заявил, что не существует никакого плана Б по минским соглашениям.

Экономика Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков «В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.

Происшествия Грузовик сбил крокодила в Подмосковье В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.

Политика В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Здоровье Диетолог назвала самое вредное мясо Как рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина "Вечерней Москве", не следует злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли.

Гаджеты Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .

Космос NASA ведет переговоры с Роскосмосом о новых местах на «Союзах» Американское космическое агентство намерено купить у Роскосмоса дополнительные места на кораблях "Союз" после весны 2020 года, рассказал первый замначальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.