Футбол

Матч ТВМатч ТВСоболев заявил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, где хочет продолжить карьеру.
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Соболев не собирается переходить в «Зенит» или ЦСКА

Спорт-Экспресс13:56

Один из лучших бомбардиров этого сезона РПЛ не хочет переходить в «Зенит»

Газета.Ru08:12

Соболев назвал Игнашевича самым сложным соперником

Чемпионат11:29

Соболев заявил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА

Матч ТВ08:15

Соболев готов перейти в «Зенит» или ЦСКА

Sport.ru12:59

Соболев заявил, что не собирается переходить в ЦСКА или «Зенит»

Советский спорт07:41

Один из лучших бомбардиров чемпионата России отказался переходить в «Зенит»

Петербургский дневник07:24
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Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

Lenta.ru 16:53
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Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге

Актуальные Новости вчера в 12:10
Экономика

«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook

Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Интерфакс 11:52
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СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ 09:54
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Хабиб Нурмагомедов: «В детстве часто задумывался: доживу ли я до 30 лет?»

Спорт-Экспресс 12:47
Происшествия

Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение

Известия 06:01
Политика

Трамп захотел поладить с Россией

Политик заявил, что никто не действует жестче по отношению к России, чем он сам.
Газета.Ru 15:59
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WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах

Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
Deita.ru 30 сентября в 20:05
Армия и оружие

СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии

Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
РБК 11:44
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Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Политика

Лавров: плана Б по минским соглашениям быть не может

Как сообщает Первый канал, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами прокомментировал подписание в Минске "формулы Штайнмайера" и заявил, что не существует никакого плана Б по минским соглашениям.
Московский Комсомолец 16:27
Экономика

Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.
Ведомости 13:14
Происшествия

Грузовик сбил крокодила в Подмосковье

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия 16:01
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Музыка

Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»

RuNews24.ru 01:23
Политика

Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера»

Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает портал «Обозреватель».
Lenta.ru 15:50
Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Здоровье

Диетолог назвала самое вредное мясо

Как рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина "Вечерней Москве", не следует злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли.
Российская газета 12:03
Шоу-бизнес

Тарасов узнал о беременности жены раньше, чем она

Тарасов узнал о беременности жены раньше, чем она Футболист обладает развитым чувством интуиции.
Экспресс газета вчера в 01:47
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены

Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости вчера в 15:43
Футбол

«Тоттенхэм» впервые в истории пропустил 7 голов дома

Как сообщает Opta, «Тоттенхэм» пропустил семь голов в домашнем матче впервые в истории, если брать в расчёт крупные турниры.
Евро-футбол.ру вчера в 17:08
Политика

США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС

Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06
Футбол

«Шахтер» на выезде победил «Аталанту» в ЛЧ

Нева Спорт вчера в 16:20
Гаджеты

Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами

Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .
Коммерсантъ 13:28
Космос

NASA ведет переговоры с Роскосмосом о новых местах на «Союзах»

Американское космическое агентство намерено купить у Роскосмоса дополнительные места на кораблях "Союз" после весны 2020 года, рассказал первый замначальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.
Народные новости вчера в 23:03
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Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами

RT на русском 16:10
Армия и оружие

СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России

РБК 13:02
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Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.
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