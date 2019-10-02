Футбол

Матч ТВМатч ТВСоболев заявил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, где хочет продолжить карьеру.
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Соболев не собирается переходить в «Зенит» или ЦСКА

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Один из лучших бомбардиров этого сезона РПЛ не хочет переходить в «Зенит»

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Известный критик допинга и России написал следующее: — В России существовала систематическая и контролируемая государством программа по использованию допинга, чтобы одерживать победу на международных соревнованиях, особенно во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.
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