Соболев заявил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА

Политика Противники «формулы Штайнмайера» вышли на киевский Майдан Украинские националисты, которым не понравилось, что власти страны согласовали «формулу Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе, собрались на Майдане Незалежности в Киеве.

Здоровье Онкологи центра Блохина составили график увольнений Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.

Происшествия Грузовой автомобиль сбил крокодила в Подмосковье Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области.

Политика Путин уволит главного инспектора МВД Президент России Владимир Путин уволит пять генералов, занимающих высшие должности в силовых органах, и двух региональных прокуроров.

Кино В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.

Политика Путин прокомментировал возможность публикации его разговора с Трампом Ранее в Кремле прокомментировали публикацию стенограммы телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Авто В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.

Общество Гороскоп на октябрь: События почти не затронут сферу финансов В результате, второй месяц осени будет исключительно эмоциональным, а происходящие события почти не затронут сферу финансов, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на astroscope.

Общество Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля» Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .

Футбол Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов «Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.

Политика США после решения ВТО введут пошлины на продукцию из ЕС Ранее сегодня Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Вашингтону ввести пошлины на товары европейского экспорта на сумму около $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus.

Происшествия Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник.

Гаджеты Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .

Хоккей «Вашингтон» отправил на драфт отказов конкурента Самсонова Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил на драфт отказов голкипера Феникса Копли, информирует официальный «твиттер» американской команды.

Технологии Huawei приобрела акции британской компании Oxford Sciences Innovation Китайская корпорация Huawei приобрела долю в британской компании по инвестированию в научные исследования Oxford Sciences Innovation (OSI), сообщает The Financial Times.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Армия и оружие СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня» Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.

Политика Кандидат в президенты США Берни Сандерс госпитализирован Как передавал News.ru, вице-президент США Джо Байден по ошибке назвал Берни Сандерса президентом во время дебатов.

Наука Будем править? В России разразился спор о праве вмешиваться в геном эмбрионов человека Свое предложение Куцев формулирует так: запретить клиническое применение технологий редактирования генома эмбрионов и наложить мораторий на эксперименты до тех пор, пока не появится детальное законодательство в этой области.

Происшествия Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.

Футбол Артем Дзюба: Когда видел Малкома? У него неприятная травма для футбола Автор первого гола в ворота «Бенфики» (3:1) Артем Дзюба рассказал о причинах победы над португальской командой, а также поделился новостями о восстановлении полузащитника «Зенита» Малкома, который сыграл лишь два матча за петербургский клуб и не тренируется с командой с середины августа.