Футбол
Матч ТВСоболев заявил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, где хочет продолжить карьеру.
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Один из лучших бомбардиров чемпионата России отказался переходить в «Зенит»
Петербургский дневник07:24
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Политика
Противники «формулы Штайнмайера» вышли на киевский Майдан
Украинские националисты, которым не понравилось, что власти страны согласовали «формулу Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе, собрались на Майдане Незалежности в Киеве.
Экономика сегодня 13:14
Здоровье
Онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
RT на русском 09:30
Происшествия
Грузовой автомобиль сбил крокодила в Подмосковье
Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области.
REGNUM 16:18
Политика
Путин уволит главного инспектора МВД
Президент России Владимир Путин уволит пять генералов, занимающих высшие должности в силовых органах, и двух региональных прокуроров.
News.ru 10:21
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.
NewInform 09:27
Политика
Путин прокомментировал возможность публикации его разговора с Трампом
Ранее в Кремле прокомментировали публикацию стенограммы телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
Слово и Дело 08:41
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 08:35
Общество
Гороскоп на октябрь: События почти не затронут сферу финансов
В результате, второй месяц осени будет исключительно эмоциональным, а происходящие события почти не затронут сферу финансов, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на astroscope.
YakutiaMedia.ru 30 сентября в 05:00
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Политика
США после решения ВТО введут пошлины на продукцию из ЕС
Ранее сегодня Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Вашингтону ввести пошлины на товары европейского экспорта на сумму около $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus.
Коммерсантъ 16:55
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник.
Коммерсантъ 02:32
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru 01:23
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .
Коммерсантъ 13:28
Хоккей
«Вашингтон» отправил на драфт отказов конкурента Самсонова
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил на драфт отказов голкипера Феникса Копли, информирует официальный «твиттер» американской команды.
Чемпионат 12:06
Технологии
Huawei приобрела акции британской компании Oxford Sciences Innovation
Китайская корпорация Huawei приобрела долю в британской компании по инвестированию в научные исследования Oxford Sciences Innovation (OSI), сообщает The Financial Times.
REGNUM 03:34
Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru 12:18
Космос
В США завершена разработка системы GPS нового поколения
Известия вчера в 15:57
Армия и оружие
СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии
Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
РБК 11:44
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня»
Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.
StarHit.ru 02:00
Политика
Кандидат в президенты США Берни Сандерс госпитализирован
Как передавал News.ru, вице-президент США Джо Байден по ошибке назвал Берни Сандерса президентом во время дебатов.
News.ru 11:21
Наука
Будем править? В России разразился спор о праве вмешиваться в геном эмбрионов человека
Свое предложение Куцев формулирует так: запретить клиническое применение технологий редактирования генома эмбрионов и наложить мораторий на эксперименты до тех пор, пока не появится детальное законодательство в этой области.
ТАСС 30 сентября в 11:45
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Футбол
Артем Дзюба: Когда видел Малкома? У него неприятная травма для футбола
Автор первого гола в ворота «Бенфики» (3:1) Артем Дзюба рассказал о причинах победы над португальской командой, а также поделился новостями о восстановлении полузащитника «Зенита» Малкома, который сыграл лишь два матча за петербургский клуб и не тренируется с командой с середины августа.
Спорт день за днем 17:56
Политика
Зеленский исключил проведение выборов в Донбассе в присутствии военных
Выборы в Донбассе в присутствии военных невозможны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
RT на русском вчера в 12:32
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
ИА InterMedia вчера в 13:58
Футбол
«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
RT на русском 11:12