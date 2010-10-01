РПЛ
Спорт-ЭкспрессСоболева просматривал скаут лондонского «Арсенала»
По информации «СЭ», представитель селекционной службы лондонского «Арсенала» побывал на субботней игре 12-го тура РПЛ между «Сочи» и «Крыльями Советов» (0:2) — скаут просматривал 22-летнего форварда самарцев Александра Соболева.
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