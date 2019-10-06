с чего всё началось

Как и сообщал «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Об этом информирует официальный сайт РФС.

Футбол Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия» Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Политика США просили у Италии помощи по «российскому делу» Генпрокурор США Уильям Барр и прокурор Джон Дархэм в августе посетили Рим, чтобы просить у главы итальянских спецслужб Дженнаро Веккионе помощи в деле, связанном с вмешательством России в американские выборы.

Общество Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.

Политика Антонов высказался о продлении договора СНВ-3 Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что договор СНВ-3 надо продлевать, «как есть».

Единоборства Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC Адесанья перед боем против Уиттакера владел титулом временного чемпиона UFC в среднем весе.

Общество В Петербурге бастуют курьеры Ozon Сотрудники курьерской службы компании Ozon в Петербурге после встречи с руководителями решили продолжать начатую накануне забастовку до принятия их требований.

Футбол Глушаков показал фото из бани и подколол жену Тихонову-младшему @tikhonov.mike17 провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники 😂 Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани».

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

Политика Спикер Рады назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса Одной из «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса является проведение там выборов в соответствии с украинским законодательством.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.

Политика Умер вице-спикер Совета Федерации Бушмин Евгений Бушмин, вице-спикер Совета Федерации, умер в воскресенье, 6 октября, сообщили РБК в аппарате комитета по регламенту верхней палаты.

Экономика В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.

Политика Опубликовано видео отдыха Путина в тайге Появилось видео прогулки президента России Владимира Путина по сибирской тайге накануне дня рождения.

Здоровье В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.